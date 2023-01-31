【加風起】天星小輪獲批准加價　中環灣仔來往尖沙咀平日加到5元

▲ 天星小輪票價有變動。（資料圖片）

天星小輪早前向政府申請加價，行政長官會同行政會議今日（31日）批准加價，加幅較天星小輪原先建議低。

目前天星小輪中環來往尖沙咀，平日收2.6至3.2元，假日收3.6至4.2元。新票價平日加至約5元，假日就加至6.5元，加幅低過原先天星小輪申請的水平。

天星小輪對上一次加價是2021年2月；但在兩個月前又公開稱，營運成本上升，客量跌至新低，虧蝕金額達3,700萬元，要再向政府申請加價。當時天星小輪申請加價一倍，平日收費加到6.4元，假日加到8.4元，並取消長者免費坐船。

就讀大學2年級的林同學表示，雖然自己不常乘搭天星小輪，但仍然覺得加幅後票價太貴，相信部分市民會轉乘其他交通工具，他認為最多只可以加價幾毫子，現在剛剛是新一年開始，加價令香港市民感覺不好。

市民趙小姐覺得加幅接近一倍太貴，本身每星期會乘搭天星小輪4至5次，現在加價後會視乎情況來選揀，若放工疲累時會照舊乘搭小輪，因為一定會有座位坐，但若是非繁忙時段則會考慮隧巴，因為車程可能較快而且票價相若，自己心目中只接受小輪加至3元。

市民葉先生認爲天星小輪加價是在所難免，因為各樣物價都上升，若不批準小輪加價，可能會令她更難經營，自己一個月會乘搭3至4次，所以沒有太大影響，若每日都需要乘搭的市民就可能會轉用其他交通工具，他又認為自己會傾向接受加幅大概一成左右。

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責任編輯：吳卓峰