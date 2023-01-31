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【收生寒冬】都大恒大樹仁取錄內地生上限　獲准倍增至2成

社會 16:15 2023/01/31

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2023/24學年起，3間自資大學取錄內地生上限，獲准提升至2成，圖為都會大學。（資料圖片）

出生率下跌及移民潮等因素夾擊，自資院校處於收生寒冬。教育局證實，由2023/24學年起，3間自資大學取錄內地生上限，獲准提升至2成。

目前有6間自資院校，獲國家教育部批准招收內地、澳門及台灣學生，入讀全日制經本地評審的自資本地學位課程，當局原本劃一規定來自上述3地學生人數，不可多於上一學年相關課程總學生人數的10%。

教育局表示，根據教育局與國家教育部同意的機制，經考慮相關院校的良好的營辦紀錄、招收本地及內地學生方面的表現，以及使用現行限額方面的情況，教育局已上調香港都會大學、香港樹仁大學和香港恒生大學，合共3間自資大學招收內地學生的限額，由10%提升至20%，將於2023/24學年起生效，以進一步推動香港自資專上教育的多元持續發展。

至於香港珠海學院、東華學院，以及職業訓練局（VTC）轄下的香港高等教育科技學院（THEi），教育局稱會持續檢視相關情況，與國家教育部就自資院校招收內地學生事宜保持密切溝通，並適時探討進一步優化相關安排。

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責任編輯：馮琪雅

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