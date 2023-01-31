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【簡約公屋】楊永杰擬2.11辦集會抗議啟德選址　憂影響CBD2地位

政治 16:23 2023/01/31

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楊永杰擬於下周六（11日）舉行集會反對啟德世運道簡約公屋選址。（資料圖片）

政府昨公布啟德世運道簡約公屋項目詳情，項目佔地5.7公頃，提供1.07萬個單位，引起當區居民反對，九龍中立法會議員楊永杰表示，正向警方申請不反對通知書，擬於下周六（11日）舉行集會反對選址。如獲批，將是疫情以來首個獲發不反對通知書的遊行集會。

楊永杰透露，按目前計劃，會組織啟德居民由啟德港鐵站，遊行至現未落成的AIRSIDE商場外，即世運道簡約公屋選址旁邊進行集會，預計會有一至二百人參與。

楊永杰指，政府表明抗疫已進入新階段，社會是時候復常、限聚令已取消，有信心警方會批出不反對通知書。若獲批，楊永杰表明，會在集會期間發言，表達居民立場反對新選址；若不批，「我真的很想知道會是甚麼理由。」他認為，過渡性房屋和簡約公屋政策原意是好，可是選址啟德，有損啟德一帶的商業發展。

他建議，在土瓜灣海心公園旁的驗車中心、Megabox旁的露天停車場等覓地興建「簡約公屋」，預計亦可提供約1萬夥單位，滿足住屋需求，且不影響「啟德CBD2」的長遠發展。

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責任編輯：關景騰

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