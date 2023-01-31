【毒舌大狀】「高校長」林小湛文武雙全　彈琴開槍樣樣掂：捱過苦就知自己做得到

▲ 林小湛文武雙全。

賀歲片《毒舌大狀》昨晚（1月30日）獲著名健康用品品牌於尖沙咀舉行貴賓特別場，當中飾演鍾念華（廖子妤飾）母親鍾林以逸的林小湛，戲內戲外都雍容華貴，現實中不但教鋼琴，還有教導國際禮儀。

所以在拍攝《毒舌大狀》內名門望族鍾家的大宅時，有關餐桌的餐具應如何擺放，她為導演提供了意見。

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參加軍事訓練

林小湛曾為英女王國宴演奏，早年更獲英女皇伊莉沙白二世頒授「英女皇銀禧勛章」。

她接受TOPick訪問時，自揭34歲曾加入加拿大軍樂團當鋼琴家，成為史上第一位女成員，更親講當年參加軍事訓練4個月的經歷：「零下三十幾度瞓雪地，全部男人，廿歲出頭。因為份等緊我，要完成training後先可以開工，所以幾辛苦都要完成。」

▲ （陳慧安 攝）

除瞓雪地外，最辛苦是要開真槍。別看林小湛形象高貴，原來擁有跟男生般霸氣的一面：「機關槍、長槍、短槍，我都百發百中。我近視有戴眼鏡，打完後助力彈到眼鏡跌落嚟，好狼狽！」4個月後的林小湛，身上全部都是肌肉。

她認為軍事訓練是一段很值得的經歷：「Really good for everybody，每一個人都得。當你想做到呢樣嘢，一定要完成，捱過苦後就知道自己做得到。」

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培訓內地官員

林小湛近年為政府機構、大公司、企業家等擔任形象及禮儀培訓，她透露早前跟貿易發展局培訓內地官員，開班教約3至40人。「中國人成日飲酒，business dinner最緊要唔好飲醉，business lunch更加唔好飲。其實敬酒只係一次，仲要大家一齊飲，唔係你敬我我敬你。」

現年82歲的林小湛曾揚言永不退休，她表示現時想搞好教育方面，同時指人生經歷不同階段，希望在迎接下一階段前已作好準備：「最好未到嗰個階段就學識該做啲咩，同不該做啲咩，而唔係從錯誤中學習。」

她強調一個人成功與否不單靠努力，身、心、靈均需一同提升：「唔淨只做嘢好叻，成個形象、氣質都要提升。最緊要做人有愛心和善心，學懂giving, sharing and loving。」

▲ （陳慧安 攝）

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《真情》高校長最經典

林小湛從5歲開始學琴，1959年在英國皇家音樂學校考試取得最高分，獲考官特別推薦，英國皇家音樂學院特別收她為學生，獲取教授院士資格。

其母鮑以文為一名老師兼畫家，林小湛受母親薰陶也熱愛藝術。她返港後於1985年開設演藝學院教授音樂和演技，多年來桃李滿門，張艾嘉、林嘉欣、林峯均是她的學生，連加拿大影后Molly Parker也跟她學戲。

除了醉心藝術之外，她於45歲入行做演員，曾參演《鑑證實錄》、《千里姻緣兜錯圈》及《無業樓民》等。當中，最令人深刻的角色是《真情》中飾演的「高校長」。及至2003年，林小湛開始鮮有在幕前演出。

記者：艾維

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