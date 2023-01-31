【減廢】玻璃樽徵費5月起實施　環保署明起接受供應商登記　

▲ 玻璃樽徵費5月起實施。（資料圖片）

​玻璃樽徵費計劃5月1日實施，環保署宣布，明起（1日）接受供應商登記，以及接受有關豁免繳付容器循環再造徵費和容器廢物處置牌照的申請。

計劃實施當日起，玻璃樽裝飲品供應商，包括製造商和進口商須先向環保署登記成為登記供應商，方可在本港分發玻璃樽裝飲品，而供應商若有就飲料的玻璃容器設回收和重用安排，可向環保署申請豁免徵費。另外，同日起任何人儲存、處理、再加工或循環再造玻璃容器廢物均須領有廢物處置牌照，任何人將此類廢物輸入或輸出香港亦須領有相關許可證。

環保署呼籲有關的供應商和回收業經營者盡早提出申請，以符合計劃的相關法例要求，確保在5月1日或以後可繼續在本港分發玻璃樽裝飲品及處置玻璃容器廢物。如就供應商登記或申請豁免徵費和容器廢物處置牌照事宜有任何查詢，可致電環保署熱線2838 3111。



環保署同時會舉行多場簡介會，向供應商解釋計劃的法定要求及運作細節，並會即場協助他們登記成為登記供應商，有意出席簡介會的人士可瀏覽環保署網頁了解有關詳情。

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責任編輯：黃小冰