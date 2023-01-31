【兒童增高】助小朋友長高常喝牛奶之外　醫生推介一種平價易買食物

▲ 醫生推介小朋友想增高，除了常喝牛奶之外，可以吃雞蛋。（istock圖片）

家長都希望小朋友快高長大，兒童增高可從吸收營養、充足睡眠及運動著手。飲食方面，牛奶可說是助長高必食的食物，其實除了牛奶之外，另有一種平價易買食材被兒童內分泌醫生形容為「長高好夥伴」。

本月中，台灣的兒童內分泌醫生陳奕成在facebook專頁分享兒童生長小秘訣的實用資訊，陳醫生指出9成來成長門診的家長都會問「到底要吃甚麼，孩子才會長高點」，他向爸媽們介紹除了牛奶以外，另外一種他認為便宜又易取得的「長高好夥伴」，它就是雞蛋。

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多吃雞蛋會幫忙長高，陳奕成醫生引用了2017年在烏干達一項有趣的研究解釋，研究人員找了200多位6到9歲的孩子，將他們分成三組，一星期五天計，第一組每天吃兩顆蛋，第二組每天吃一顆蛋，第三組完全不吃蛋。在追蹤了六個月之後，發現一日食兩顆蛋的孩子，身高體重都明顯增加得比其他兩組好。

陳奕成指出雖然這個研究的追蹤時間不長，樣本數量也不算太多，但至少可以給大家兩個參考結論，包括一天吃兩顆蛋是安全的、補充雞蛋對學齡孩子的生長有助益。吃雞蛋對身高有幫助，陳醫生解釋原因包括以下3項︰

1. 雞蛋的蛋白質含量高

一顆蛋大概有6至7克蛋白質，一天兩顆蛋所攝取的蛋白質，大概有一個20公斤孩子每日所需的六七成。

2. 雞蛋屬於優質蛋白質

雞蛋裡包含了多種的必需胺基酸，因為孩子生長所需要的胺基酸有很多種，其中有幾種胺基酸是人體無法自行合成的，只能從食物中得到，這些人體無法合成的就稱為必需胺基酸。除了雞蛋、奶類等動物性蛋白以外，植物性的黃豆製品等，也都屬於優質蛋白質。

3. 富含各種維他命和礦物質

包括含有豐富的維他命D ，一天兩顆蛋所能補充到的維他命D，大概就能佔了孩子每日所需的三四成。不過要留意雞蛋中富含維他命的部分都在蛋黃，建議孩子要吃就吃全蛋，只吃蛋白對於長高的效果是會大打折扣。

帖文附有營養含量圖表供家長參考，每顆蛋的營養含量包括7.5克蛋白質、脂肪5.3克、鈣25毫克、鐵1.1毫克、鋅0.8毫克、膽固醇231毫克、維他命D 2微克。

兒童每天宜食一至兩顆雞蛋

相較其他貴價的保健食品或補充品，兩顆雞蛋的價格很平宜，故此陳醫生推介雞蛋，大讚抵食亦安全得多。陳醫生間中睇症時會遇到家長擔心地問：「一天吃兩顆雞蛋會不會造成膽固醇太高？」，他解釋目前的研究傾向認為飲食中的膽固醇，對健康兒童血中膽固醇濃度影響不大，而且膽固醇是製造性荷爾蒙的原料之一，對於青春期的生長衝刺現象也是相當重要，所以如果沒有對蛋黃、蛋白有嚴重過敏的孩子，真的很建議每天補充一兩顆雞蛋。

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責任編輯︰王明芳