【利利是是】嫌男友父母封60元利是太少 女友怒斥：用舊鈔不是新鈔

▲ 利是應該講求意頭。

「利利是是」，新年長輩派利是取其「好意頭」，祝願後輩新一年會有好運。但新加坡一名女子到男友家中拜年，收到了男友媽媽的10元新幣(約港幣60元)後感到十分不滿，而且不停拿自己新加坡親戚發的利是作對比。此等行為令男友非常失望，並且發文向網民呻訴，不少網民譏笑這名女友是「大地雷」，紛紛勸男友趕快遠離她。

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綜合外媒報導，該名男友於農曆新年期間帶同女友回馬來西亞的新山老家拜訪自己父母。男友表示，當晚眾兄弟姊妹、他們的配偶及兒女聚集在一起向媽媽拜年，媽媽各發了價值10元新幣的利是給眾人，包括他自己和女友。

豈料，媽媽派利是這個舉動卻引起了女友的不滿。第一，她覺得利是的金額太少了，直指是她收過最少金額的一封利是，而且她更把自己新加坡親戚的利是與之對比；第二，她怪責他媽媽用的是舊鈔票而不是全新鈔票。

男友隨後跟女友表示，這個金額已經是他父母能力範圍所及的了，

我嘗試解釋與他們的工作和收入有關，我的父母已經退休了，所以這就是為什麼他們認為已經『足夠好』。

再者，男友認為「派利是」是一個祝福和心意，不應該看重金額多少。

可是，女友不接受男友的解釋，更認為男友是偏幫他的父母而漠視她的感受。然後，她反問男友他會給父母多少錢過年，男友回答:「也許是100令吉（約港幣184元）。」女友聞言立即反駁男友道，「為什麼不是10元新幣？或者50令吉？因為你覺得不適合吧，對吧？」女友堅持自己的價值觀及論點，令男友感到好失望。

此帖一出，有不少網友留言痛罵此女友是「行走中的大地雷」，更警告男方要小心考慮是否適合作為終身的伴侶，「這麼早就表現得這麼物質，娶這個人之前三思。」﹑「甚至不僅僅是物質主義，她甚至試圖用『她的邏輯』來吵鬧。」﹑「沒有冒犯，但你的女朋友聽起來好難頂。」﹑「你的父母退休了，我認為 10新幣是非常合理的。老實說，我甚至不介意收到2新幣的利是。」

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責任編輯：王明芳