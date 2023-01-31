  • 18°C
香港時間 : 2023131日 (週二) 17:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Kanyan9896+Tyson Yoshi潮人聚首一堂　齊撐音樂創作人TIAB自家品牌

娛樂 17:00 2023/01/31

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

KAYAN9896與Tyson Yoshi出席支持好友TIAB（左2）時裝品牌。

本地潮流服裝品牌1997s SHELL日前推出新系列，其品牌主理人及音樂創作人TIAB為此於尖沙咀舉行Private Party，更邀請到一眾新生代歌手及藝人朋友現身到場支持。

其中包括Ansonbean、、演員胡子彤、范麒智（Kenji）、「試當真」校花校草王耀宏（Meaning）、林子峰（Stone）、沈以諾（Jay）、吳伊琳（510）、廖文蔚（Natalie）、華納新人Lewsz，以及Lolly Talk其中兩位成員Ah Yo（郭曉姸）、阿妹（黃敏蕎）等，身為潮流界的李璨琛亦有到場祝賀。

最新影片推介：王丹妮廖子妤專訪

Kanyan9896喝得興起

而近日當紅的Kanyan9896、Tyson Yoshi與品牌創辦人TIAB分屬好友，二人在音樂上更有不同種類的合作。去年在音樂道路上表演相當不錯的Kayan9896，三首派台歌均是由TIAB有份擔任作曲作詞，可謂她音樂上的伯樂。

當時從台灣回來香港的Tyson Yoshi，與TIAB認識多年，二人經常互相分享創作上的心得，私底下交情亦相當不錯；當天Tyson Yoshi更罕有地攜眷出席，手持舊式DV機與女友Christy一同進場； 而Kayan9896亦顯得相當高興，飲到面紅紅！

Tyson Yoshi手持舊式DV機周圍拍。

是次企劃名為「THE OBSERVER」，並用上了多種變幻的兩棲類動物。

因為TIAB想以旁觀者的身份，去觀察生活上的各樣細節，並從其觀察所得變為不同靈感，放在音樂創作或是自家品牌上。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

Serrini與Tyson Yoshi合作開騷　首次齊穿梭元宇宙與觀眾互動演唱【內附詳情】
15:35 2022/10/08
Serrini與Tyson Yoshi合作開騷　首次齊穿梭元宇宙與觀眾互動演唱【內附詳情】
【培育專才】港產片大翻身渴求後期製作人才　HKDI畢業生炮製MV特效海外奪5獎
17:23 2022/10/28
【培育專才】港產片大翻身渴求後期製作人才　HKDI畢業生炮製MV特效海外奪5獎
【SELF-MADE】Tyson Yoshi花百萬打造新歌MV　親身吊威也慘死朱柏康手中
17:15 2022/10/28
【SELF-MADE】Tyson Yoshi花百萬打造新歌MV　親身吊威也慘死朱柏康手中
張天賦任Dear Jane嘉賓 MC笑言中學時已是粉絲
13:15 2022/11/20
張天賦任Dear Jane嘉賓 MC笑言中學時已是粉絲
湯令山三場音樂會坐無虛席　Day@COLLAR尾場現身合唱
14:14 2022/11/20
湯令山三場音樂會坐無虛席　Day@COLLAR尾場現身合唱
【第二最愛】古巨基Tyson Yoshi重製經典　黑Bra拍MV變壞男孩
14:00 2022/12/16
【第二最愛】古巨基Tyson Yoshi重製經典　黑Bra拍MV變壞男孩

你可能感興趣

Serrini與Tyson Yoshi合作開騷　首次齊穿梭元宇宙與觀眾互動演唱【內附詳情】
15:35 2022/10/08
Serrini與Tyson Yoshi合作開騷　首次齊穿梭元宇宙與觀眾互動演唱【內附詳情】
【培育專才】港產片大翻身渴求後期製作人才　HKDI畢業生炮製MV特效海外奪5獎
17:23 2022/10/28
【培育專才】港產片大翻身渴求後期製作人才　HKDI畢業生炮製MV特效海外奪5獎
【SELF-MADE】Tyson Yoshi花百萬打造新歌MV　親身吊威也慘死朱柏康手中
17:15 2022/10/28
【SELF-MADE】Tyson Yoshi花百萬打造新歌MV　親身吊威也慘死朱柏康手中
Tyson Yoshi 娛樂人物職業 娛樂行業 時裝服飾 李璨琛 胡子彤 ANSONBEAN 演員 歌手 香港

最高瀏覽

【熱話】煲仔飯外賣突著火　大快活：煲底過熱及天氣異常乾燥所致
16:18 2023/01/30
【熱話】煲仔飯外賣突著火　大快活：煲底過熱及天氣異常乾燥所致
【新四十二章】龔嘉欣被爆與日籍男友拍拖兩年 　已共賦同居有望成兔年新娘？
今日 11:50
【新四十二章】龔嘉欣被爆與日籍男友拍拖兩年 　已共賦同居有望成兔年新娘？
【不孝子】單親母當清潔工辛勤供養留學　不孝仔攜妻兒移民：一通電話都無
12:59 2023/01/24
【不孝子】單親母當清潔工辛勤供養留學　不孝仔攜妻兒移民：一通電話都無