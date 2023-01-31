Kanyan9896+Tyson Yoshi潮人聚首一堂　齊撐音樂創作人TIAB自家品牌

▲ KAYAN9896與Tyson Yoshi出席支持好友TIAB（左2）時裝品牌。

本地潮流服裝品牌1997s SHELL日前推出新系列，其品牌主理人及音樂創作人TIAB為此於尖沙咀舉行Private Party，更邀請到一眾新生代歌手及藝人朋友現身到場支持。

其中包括Ansonbean、、演員胡子彤、范麒智（Kenji）、「試當真」校花校草王耀宏（Meaning）、林子峰（Stone）、沈以諾（Jay）、吳伊琳（510）、廖文蔚（Natalie）、華納新人Lewsz，以及Lolly Talk其中兩位成員Ah Yo（郭曉姸）、阿妹（黃敏蕎）等，身為潮流界的李璨琛亦有到場祝賀。

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Kanyan9896喝得興起

而近日當紅的Kanyan9896、Tyson Yoshi與品牌創辦人TIAB分屬好友，二人在音樂上更有不同種類的合作。去年在音樂道路上表演相當不錯的Kayan9896，三首派台歌均是由TIAB有份擔任作曲作詞，可謂她音樂上的伯樂。

當時從台灣回來香港的Tyson Yoshi，與TIAB認識多年，二人經常互相分享創作上的心得，私底下交情亦相當不錯；當天Tyson Yoshi更罕有地攜眷出席，手持舊式DV機與女友Christy一同進場； 而Kayan9896亦顯得相當高興，飲到面紅紅！

▲ Tyson Yoshi手持舊式DV機周圍拍。

是次企劃名為「THE OBSERVER」，並用上了多種變幻的兩棲類動物。

因為TIAB想以旁觀者的身份，去觀察生活上的各樣細節，並從其觀察所得變為不同靈感，放在音樂創作或是自家品牌上。

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