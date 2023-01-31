【報考公僕】天文台請科學主任月薪5.7萬　即睇報天氣以外其他職責

▲ 天文台招聘科學主任。（香港天文台Facebook截圖）

天文台於facebook發文招聘科學主任，指如果對天氣預測有興趣，想涉獵氣候、授時及地球物理、輻射監測、海洋物理、海洋氣象、航空氣象、應用氣象、數據處理、資訊科技等多個範疇，可立即申請。

天文台科學主任月薪為政府總薪級表第27點，即每月港幣57,395元，最高更可達第44點 ，即每月112,925元。空缺將於下周五（2月10日）截止報名，申請詳情即看：【下一頁】

職責：

科學主任主要負責執行天氣預測職務，督導及訓練員工，以及研究和提供包括天氣、氣候、地震、輻射、水文氣象、海洋物理、航空氣象、海洋氣象和應用氣象等服務。

科學主任可能須在本地接受培訓，亦可能被送往海外進修氣象學及/或其他有關課程。他/她也可能須執行戶外職務、輪班、在正常辦公時間以外及惡劣天氣情況下工作。

入職條件：

1. 持有香港認可大學的物理、數學、氣象學、核子科學或其他合適理科科目的一級或二級榮譽學士學位，或同等學歷；及

2. (i) 畢業後有最少兩年與氣象相關的工作經驗；或

(ii) 持有香港認可大學的物理、數學、氣象學、核子科學、電腦科學、資訊科技學、電子工程學或其他合適理科科目碩士學位，或同等學歷；及

3. 符合語文能力要求，在綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用和英文運用）中取得「一級」成績，或同等資格。

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責任編輯：吳穎嵛