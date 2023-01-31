林敏驄西九演唱會黃昏6點開場　親解40字演唱會名稱原因

▲ 林敏聽西九開騷。

林敏驄將於3月18 及19 日一連兩場舉行西九戶外演唱會，門票2月6日發售。很多歌迷對《蘇格蘭場今天星閃閃林敏驄暨車總腦交戰時日如飛40週年成人禮作品展演唱會之 PART 2 更精采》這個破了香港演唱會字數紀錄的名字讃賞有加，認為體現驄哥天馬行空的鬼才想法，也會即時想起這些經典歌曲精彩歌詞。

主辦方今日公開演唱會海報及拍攝海報照片時的花絮片段，海報上出現的15個迷你版林敏驄非常貼合無厘頭的風格，為了有更豐富的視覺效果。驄哥一連換了三套服裝拍攝海報，每拍完一套服裝便去看電腦相片，即時和攝影師及造型師研究可以再加插那些動作在畫面上。

驄哥表示有很多朋友問他為何要改一個破紀錄字數的演唱會名字？他非常正經說只是40多字，也不算很長，而且今次是40週年演唱會，所以至少也要有40個字，總之愈長愈好，長做長有。

提及近五年樂壇有什麼變化，和想找誰做演唱會嘉賓？聰哥以他拿手的無厘頭風格說：「上次是35週年，今次是40週年，相差了五年， 樂壇也有很多變化，主要也是沒有太多變化，因為我不在，所以我現在回來了，分分鐘會有非常多變化，冇得頂」。

他說：「我想找朗拿度、美斯及C朗和我在台上 Dig 波」，由此可以預見今次聰哥的演唱會將會是莊諧並重。

驄哥表示入行已不經不覺 40週年，他希望將這份創作精神傳承給新一代音樂人，所以在嘉賓名單上不單止包括多位前輩級名字，也有不少新一輩歌手參與，不過來支持他的歌手必定要唱得兼玩得，才能符合他嚴謹要求。

驄哥希望大家要以一個開Party的心態去欣賞這次演唱會，為配合想法，主辦單位在舞台設計上不惜工本，花了不少心思特別訂製多件大型道具放置在舞台上，令觀眾入場後彷如置身大型Party中。

同時為了善用西九戶外場地的優勢和特色，一連兩場演唱會將提前至黃昏六時正開show，屆時大家可於西九望着Magic Hour來臨，並和他一起歡度40週年的這個重要時刻。

