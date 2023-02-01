【靚太安樂窩】公開核心重地分享價值不菲收藏　黑膠收藏家親授唱片保值+保存心得

▲ 今集《靚太安樂窩》帶大家走進黑膠收藏家Anthony的珍藏重地，欣賞多件價值連城的收藏。

上集《靚太安樂窩》和大家開箱黑膠收藏家Anthony 3層高的村屋，了解他儲物背後原因，並見識「5個3人家庭這麼多」的珍藏品。今集，Anthony首次在螢幕前公開「珍藏禁地」，分享價值連城的收藏，更會親授不同種類唱片的保存心得。各位CD迷，出發!

▲ 2樓儲物房內擺放7個大櫃，擺放多年DVD或藍光碟的收藏。而房內的套廁，Anthony亦將其變成儲物空間，用作擺放用來擺放玩具模型。(湛斯雅攝)

2樓-珍藏的核心重地

▲ 擺放在2樓客廳的音響系統，Anthony空閒時最愛聽7寸黑膠或10寸黑膠收藏。(湛斯雅攝)

位於2樓的客飯廳，擺放一系列音響系統用作播放錄音帶、DVD、藍光碟及黑膠等唱片之用。由於景觀開揚，加上白天時採光度十足可以直望海景，所以Anthony表示閒時最愛坐在沙發上細聽音韻，欣賞「真正的音樂」。

盡量保存黑膠版本，雖然CD體積細小，易收藏，好似好易就聽到靚音質。但長遠而言，CD易氧化，影響音質。反而黑膠，小心打理可以儲一世，留住音質的溫度。

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不過要數到擺放最多珍藏品的位置，絕對是2樓儲物房。房間收藏品數量，正正裝滿舊屋其中一層，大約700呎的面積。當中7個DVD大櫃，依次序地排放及分類，加上擺放在同一空間內，如置身唱片舖一樣。

好多都有外國導演、演員的簽名……由DVD版本、藍光碟版本開始，我會依着編號儲存和分類，如不同國家、年代、語言及出版廠牌等，觀感更整齊統一。

最愛之選-Criterion系列

▲ Criterion系列blu-ray藍光碟收藏，部份為經典美國電影。(湛斯雅攝)

Anthony表示，作為一個喜歡電影及音樂的人，都會醉心研究唱片外殼包裝設計，繼而從中得到啟發。

當中，最令他著迷的是美國電影廠牌 Criterion (The Criterion Collection，簡稱CC）的系列。CC會在不同年代及世界各地的電影中進行篩選，他們會將自己認為歷久常新、經典的電影，透過數碼修復技術，再配上電影製作介紹，將每一個畫面完美呈給觀眾。因此，Anthony認為「Criterion令電影不只是一種娛樂，而是在觀看的同時，如同閱讀教科書一樣。」

最平但升值百倍-《First Love》、《BTTB》

▲ 宇多田光第一張大碟《First Love》九十年代的原版黑膠。Anthony在千禧年於新宿Virgin以特價HK$35購入，相信現時已炒至過千港元。(湛斯雅攝)

早在20年前的日本，由於黑膠唱片並未興起，所以不少唱片鋪都需要賤賣黑膠唱片。當時Anthony見到封面設計吸引的黑膠就會入手，購買回來後就只作收藏之用。直至執拾時，才發現不少黑膠已升值。

當中，有2隻黑膠的升值潛力令Anthony以「震驚」去形容。一隻是宇多田光第一張大碟《First Love》的全新頭版，當時售價為500円(約HK$30)。全因Netflix影集《First Love初戀》的關係，令歌曲再度翻紅，相信現時唱片售價已過千元。

另一隻是坂本龍一黑膠唱片《BTTB》，封面設計以黑白色為主。當時售價同為500円(約HK$30)，現時日本拍賣網標價接近10萬日圓(約HK$6,020)。

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最難忘-得到浦澤直樹、奇洛李維斯簽名

▲ 部分浦澤直樹的作品、繪圖及簽名收藏。(湛斯雅攝)

Anthony笑言不得不相信「吸引力法則」，而他亦十分感恩，不論工作或日常生活上，都十分幸運及有緣地和作者、導演及演員有一面之緣 。

當中最難忘的購買經歷是，有次在日本購買唱片時，偶遇著名日本漫畫家浦澤直樹，Anthony當時立即上前以日文表示自己是來自香港的粉絲。而浦澤直樹亦十分友善，除了影合照外，亦即場繪畫<<20世紀少年>>的男主角，並留下簽名贈送給Anthony。

另一次是當時奇洛李維斯來香港，Anthony和他做專訪，奇洛李維斯在<<二十世紀殺人網絡>>的DVD盒裝套裝上簽名時，十分幽默地問: 「如果簽名是Agent Smith，你會有何反應? 」，令Anthony印象深刻。

最寶貴-和樹木希林、山田洋次、宮崎駿見面

▲ 樹木希林逝世前一個月，Anthony有幸到日本和她做訪問，並且得到簽名。(湛斯雅攝)

每件收藏都是Anthony的瑰寶，因為每一次的訪問，都可能是人生唯一一次。Anthony憶述，在老牌演員樹木希林逝世前一個月，他有幸到日本和她做訪問，並且得到簽名，這個回憶一直長存他心中。現年91歲的日本電影大師山田洋次，受訪後亦為Anthony簽名。

另外，Anthony又分享在會日本國寶級漫畫大師宮崎駿進行訪問後，他拿出一系列的DVD影集，而宮崎駿亦十分友善地在作品上簽名。

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最有紀念價值-和《新世紀福音戰士》導演合照

▲ 圖為Anthony(左)和哥哥(右)與新世紀福音戰士導演庵野秀明的合照，Anthony視之為難能可貴的人生回憶。(湛斯雅攝)

能夠和導演合照，並且得到簽名，是每位粉絲的心願。當時《新世紀福音戰士》導演庵野秀明出席香港國際電影節宣傳新片時，Anthony有幸和他做專訪，而導演亦十分樂意在DVD、鐳射影碟及唱片等作品上逐一簽名，並且合照。不過，Anthony就笑指，朋友為此感到十分生氣。

她超喜歡《新世紀福音戰士》，甚至開電影公司成為香港發行商的片主，亦經常去日本為見導演一面，可惜導演不願意見她。當她在我家中，見到合照及簽名時，她幽默又帶點認真地表示:好憤怒!

實體唱片 VS 音樂串流Apps

▲ Anthony表示，近年錄音帶及黑膠碟復興，亦推出極多特別版，誇張程度是一隻唱片可以出十多個特別版。 回想當年的他，都可能會瘋狂追捧，而現時會精挑細選1至2個版本。(湛斯雅攝)

隨著科技發展，Anthony樂評工作上經常使用線上音樂串流媒體平台。不過他坦言自己較傾向用音響播放實體唱片，因為感覺「更實在、更入心、更震撼」。

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他又表示，近年各大唱片發行商不停推出新版本，如4K高質素版本，甚至一隻CD、黑膠都有十多個特別版。為了更精心地揀選收藏品，他決定從網購轉到小店入手。

剛推出Amazon時，時常瘋狂地在美國、英國、法國、德國Amazon網站去搜羅和格價，留意何時有限量版推出，好像別人買股票一樣，睇到最透徹才買。當收藏越來越多，就冷靜下來。選擇在小店購買，既可支持小本經營者，又可限制自己購物。

保存貼士

▲ 每張唱片，Anthony都會盡量保留所有包裝，在做好保護工作後，就會珍而重之地存放在所屬區域。(湛斯雅攝)

不論CD、DVD、藍光碟或黑膠唱片，Anthony都會保留包裝的透明玻璃紙及玻璃紙上的貼紙。除有保護作用外，亦是保值的方法。以日本版CD或黑膠唱片為例，如果唱片封套側紙(即Obi)，保存狀態良好，而且無明顯使用痕跡，代表唱片二手市場價值更高。

好多人問: 「有條側，D聲靚D咩?」。事實上，好多外國二手買賣家都認為完整保存整個包裝，就算是60、70年代的唱片，質素和狀況仍有保證。

Anthony亦有以下保存心得分享:

1) 除保存原裝玻璃紙外，亦需在表面額外加一個透明膠套。既易於打理，亦避免唱片發霉。

2) 黑膠唱片切忌「層層疊」地擺放，最好直立式整齊地擺放在櫃內。

3) 切忌擺放在潮濕、長期被太陽光照射的位置。否則，容易令唱片掉色、過熱，甚至變形。

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責任編緝：張懿慧