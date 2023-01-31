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【減肥肇禍】兩個半月極速減重22磅　34歲女打噴嚏即漏尿揭關鍵原因

醫生診症室 18:57 2023/01/31

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兩個半月極速減重22磅，34歲女打噴嚏即漏尿醫生揭關鍵原因。

減肥切勿操之過急，否則隨時引發嚴重後果！台灣一名34歲女子在短短2個半月內極速減去22磅，惟從未生育的她，其後卻發現有陰道鬆弛的問題，令她的生活大受困擾，如打噴嚏，會出現輕微漏尿的狀況。有醫生表示，除了生育、先天陰道肌肉彈性不佳、老化之外，快速減重也會陰道鬆弛，因為減肥後，私密處可能會流失大量膠原蛋白或肌肉量降低，從而失去彈性。

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綜合台媒報道，一名34歲李姓女子因暴飲暴食，半年前體重達至人生最高峰。她因此下定決心減肥，在嚴格飲食控制下，在2個半月勁減22磅。然而，她的身體卻出現產後婦女常見的困擾——陰道鬆弛，令她一打噴嚏就會輕微漏尿。未婚未生的她為此深感憂心，加上擔心會影響到與另一半的房事質量，最終主動求醫。

北投健康管理醫院美容醫學中心醫師黃志宏表示，大多人認為陰道鬆弛都是產後婦女才會遇到的困擾，但事實上，快速減磅瘦身，亦會有機會導致陰道鬆弛。此外，他又補充指先天條件較差、老化、不當的慣性動作，也會影響陰道的緊緻度。

陰道鬆弛5大常見原因

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陰道鬆弛該如何改善？黃志宏表示，目前有多種醫美療程可在短時間內改善，若是陰道鬆弛較嚴重者，則可考慮陰道緊實整型手術，可維持10至20年，但需注意只適合術後暫無生育計劃的婦女。

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 減肥 Keep Fit 打噴嚏 台灣

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