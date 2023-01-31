【提出上訴】3宗修例案10人脫罪　律政司向上訴庭申請上訴

▲ 律政司就3宗修例案裁決向上訴庭提出上訴。資料圖片

3宗於區域法院審理之反修例案件，10名被告分別被裁定暴動及非 法集結等罪名不成立， 律政司以案件呈述形式向高院上訴庭提出上訴。3案分別發生於20 19年7月光復屯門公園遊行後，女社工要求1名疑拍攝示威者容貌 的男子刪除影片，以及2宗與同年11月的理大暴動案有關。 司法機構網頁顯示，案件現時未排期處理。

申請人律政司司長，3案共涉及10名答辯人， 分別為女社工鍾凱研（39歲），被控於2019年7月6日光復屯 門公園遊行後，要求1名疑拍攝示威者容貌的男子刪除影片， 經審訊後被裁定不誠實取用電腦及刑事損壞罪名不成立。 案中另有前立法會議員林卓廷被控企圖妨礙司法公正罪， 林最終被裁定無罪。

另外8名答辯人為蔡希霖、周浩泓、葉自傑、羅曉峰、麥俊彥、 彭永強、鄧子健及杜俊興（年齡介乎18至32歲）被控於2019 年11月18日尖沙咀科學館廣場一帶非法集結，另1名答辯人歐育 婷（23歲）， 被控於同日在窩打老道和咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動，9人 經審訊後分別被裁定無罪。

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記者：林育慧