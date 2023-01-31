  • 18°C
香港時間 : 2023131日 (週二) 17:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地男神】胡歌突然宣布做爸爸　透露圈外太太誕下女兒：邁向人生下一階段

娛樂 17:36 2023/01/31

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

胡歌榮升爸爸！

內地男神胡歌榮升做爸爸，恭喜恭喜！向來感情生活低調的他，今日（1月31日）突然在社交網宣布喜訊，指圈外太太為他誕下一女，自己將會邁向人生另一階段。

宣布做爸爸 太太為圈外人

【繁花】王家衛執導劇集預告曝光　胡歌領三花旦演盡似水年華

他發文表示：「我當爸爸啦。母女平安，向大家報喜。入行整20年，感謝大家陪伴我一起成長，此刻我將和你們共同邁向人生的下一個階段，希望大家能給予我更多支持和理解。」

胡歌又指因太太不是公眾人物，故一切低調行事：「過去一年的諸多不易，老婆不是公眾人物，為了讓孩子順利誕生，喜訊隱而未宣，望大家多多包涵。」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

曾傳與王曉晨秘婚

感情生活成謎的胡歌，在去年有傳他跟年輕6年的女星王曉晨已秘婚，更盛傳女方為他誕下一女，不過胡歌曾否認二人拍拖。

隨後王曉晨亦公開運動影片中晒小蠻腰闢瑤，現時胡歌指另一半為圈外人，亦即不是之前傳的王曉晨。

而胡歌在社交平台宣佈喜訊後，不少網民紛紛送上祝福，更叮囑他要勤力開工賺奶粉錢！

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

最新影片推介：王丹妮廖子妤專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

胡歌致命車禍《射鵰》停拍獲金庸解困　胡歌：金庸的俠義不僅在書裏
11:39 2018/10/31
胡歌致命車禍《射鵰》停拍獲金庸解困　胡歌：金庸的俠義不僅在書裏
【著數優惠】C朗胡歌林俊傑3大男神登陸香港蠟像館　抵買58折秋日限定雙人套票優惠
15:50 2021/10/08
【著數優惠】C朗胡歌林俊傑3大男神登陸香港蠟像館　抵買58折秋日限定雙人套票優惠
【繁花】王家衛執導劇集預告曝光　胡歌領三花旦演盡似水年華
16:55 2022/11/03
【繁花】王家衛執導劇集預告曝光　胡歌領三花旦演盡似水年華

你可能感興趣

胡歌致命車禍《射鵰》停拍獲金庸解困　胡歌：金庸的俠義不僅在書裏
11:39 2018/10/31
胡歌致命車禍《射鵰》停拍獲金庸解困　胡歌：金庸的俠義不僅在書裏
【著數優惠】C朗胡歌林俊傑3大男神登陸香港蠟像館　抵買58折秋日限定雙人套票優惠
15:50 2021/10/08
【著數優惠】C朗胡歌林俊傑3大男神登陸香港蠟像館　抵買58折秋日限定雙人套票優惠
【繁花】王家衛執導劇集預告曝光　胡歌領三花旦演盡似水年華
16:55 2022/11/03
【繁花】王家衛執導劇集預告曝光　胡歌領三花旦演盡似水年華
娛樂人物職業 娛樂行業 生育 家庭關係

最高瀏覽

【熱話】煲仔飯外賣突著火　大快活：煲底過熱及天氣異常乾燥所致
16:18 2023/01/30
【熱話】煲仔飯外賣突著火　大快活：煲底過熱及天氣異常乾燥所致
【新四十二章】龔嘉欣被爆與日籍男友拍拖兩年 　已共賦同居有望成兔年新娘？
今日 11:50
【新四十二章】龔嘉欣被爆與日籍男友拍拖兩年 　已共賦同居有望成兔年新娘？
【不孝子】單親母當清潔工辛勤供養留學　不孝仔攜妻兒移民：一通電話都無
12:59 2023/01/24
【不孝子】單親母當清潔工辛勤供養留學　不孝仔攜妻兒移民：一通電話都無