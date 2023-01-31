【內地男神】胡歌突然宣布做爸爸　透露圈外太太誕下女兒：邁向人生下一階段

▲ 胡歌榮升爸爸！

內地男神胡歌榮升做爸爸，恭喜恭喜！向來感情生活低調的他，今日（1月31日）突然在社交網宣布喜訊，指圈外太太為他誕下一女，自己將會邁向人生另一階段。

宣布做爸爸 太太為圈外人

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他發文表示：「我當爸爸啦。母女平安，向大家報喜。入行整20年，感謝大家陪伴我一起成長，此刻我將和你們共同邁向人生的下一個階段，希望大家能給予我更多支持和理解。」

胡歌又指因太太不是公眾人物，故一切低調行事：「過去一年的諸多不易，老婆不是公眾人物，為了讓孩子順利誕生，喜訊隱而未宣，望大家多多包涵。」

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曾傳與王曉晨秘婚

感情生活成謎的胡歌，在去年有傳他跟年輕6年的女星王曉晨已秘婚，更盛傳女方為他誕下一女，不過胡歌曾否認二人拍拖。

隨後王曉晨亦公開運動影片中晒小蠻腰闢瑤，現時胡歌指另一半為圈外人，亦即不是之前傳的王曉晨。

而胡歌在社交平台宣佈喜訊後，不少網民紛紛送上祝福，更叮囑他要勤力開工賺奶粉錢！

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