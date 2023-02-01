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【超市大搜查】11款嬰兒紙尿片大比拼　花王Merries奪冠親膚透氣防滲漏

食用安全 16:39 2023/02/01

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11款嬰兒紙尿片大比拼，花王Merries奪冠親膚透氣防滲漏。

紙尿片、紙尿褲是嬰兒的貼身用品，市面上有眾多選擇，家長們應該如何為孩子挑選一款吸濕力強且不傷皮膚的紙尿片？日本雜誌《LDK》最近比較市面11款紙尿片，測試吸濕量、滲漏量、透氣性、使用感等等，綜合各方面表現得出排名。

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《LDK》搜羅了市面11款紙尿片，包括Merries、Moony、Pampers等熱門品牌，針對以下3大方面進行測試並評分。

1.防漏

吸濕量：將人工尿液倒入紙尿片，比較紙尿片吸收液體前後的重量，以計算每款紙尿片最大吸收量。

滲漏程度：透過有色液體模擬嬰兒的大便，將液體倒入紙尿片中，測試多久會出現滲漏情況。

2.防疹

回滲情況：將人工尿液倒入紙尿片，靜置1分鐘後，在上面放置濾紙和重物，觀察回滲的情況。

觸感：檢查紙尿片的觸感，蓬鬆光滑且不粗糙的產品會獲得高度評價。

3.使用感

設計：檢查紙尿片設計是否對稱，以及膠帶的闊度和緊固度。

易於處理：測試紙尿片吸收大量尿液後是否易於捲摺處理。

《LDK》根據各項測試結果及評分，整理出11款紙尿片排名，測試強調防滲漏的同時，亦考慮了親膚性和易用性來確定整體評價。

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根據測試結果，「Merries First Premium紙尿片」被評為最佳產品，《LDK》指這款紙尿片的在吸濕和防漏測試中表現優秀，且透氣性強，柔軟不傷肌膚，可避免引發皮疹。

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責任編輯：羅嘉欣

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