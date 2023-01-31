【奢華品牌】LOEWE聯乘宮崎駿最終回《哈爾移動城堡》　周興哲+李沐加持火惡魔卡西法最搶

▲ 今次LOEWE X 宮崎駿最終回聯乘，品牌請來了歌手周興哲和演員李沐（Moon）粉墨登場扮演「哈爾」和「蘇菲」，不過最搶依然係卡西法！（圖片品牌提供）

若要從日本吉卜力工作室 a.k.a. 宮崎駿揀最愛動畫，閣下的心水是……？畢竟每個人我最喜愛的指數有別，而對於LOEWE創作總監Jonathan Anderson來說，他卻挑了《哈爾移動城堡（Howl's Moving Castle）》作為跟吉卜力工作室的最終回合作項目，並如此說：「LOEWE X《哈爾移動城堡》此刻面世，時機是最好不過！」更請來歌手周興哲和李沐加持，二人分演「哈爾」和「蘇菲」，不知大家覺得如何呢？

由2021年初，LOEWE跟吉卜力工作室合作，以1988年上映由宮崎駿執導的《龍貓》推出聯乘系列，一推出大受歡迎更賣個滿堂紅！及後更令LOEWE願意擔當白武士，宣布旗下LOEWE基金會將對吉卜力美術館進行為期三年的合作與資金贊助，以助三鷹之森吉卜力美術館度過財政難關。第二回則是2001年的《千與千尋》，這部動畫曾雄霸日本票房冠軍多年，反應好實屬意料之內。那麼到最終回，答案是僅次於最賣座《千》的《哈》！

現今世道要反其道而行

不過，Jonathan Anderson坦言選擇《哈》是帶點私心的，而筆者屈指一算，現年38歲的LOEWE創作總監Jonathan Anderson看《哈》的歲數正值20歲，此作對他有種盡在不言中的情意結，難怪他寫了一封「情書」給大眾，字裏行間語重深長，更可看到此作在他心中的地位。

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他續說：「現今世道，實在需要一種反其道而行之的態度：並非去逃避，而是一種不同的觀點。我認為宮崎駿導演及吉卜力工作室的動畫電影正有這種精神：既洞悉現實時勢，亦構想出另類現實世界，真摯的筆觸令人感動紓懷，故事充滿幻想及豐富情感。2004年上映的《哈》是我最心愛的宮崎駿作品之一，《哈》結合了手繪工藝及數碼科技，革新了動畫技術，凸顯了手工藝連繫新與舊的力量，這種創意手法與LOEWE的精神不謀而合。」

關於忠誠與仁愛的系列

《哈》改編自 Diana Wynne Jones 於1986年出版的同名小說，是一本以魔法、奇幻科技及戰爭禍害為背景，來闡述一個關於忠誠與仁愛的故事。Jonathan說：「這次別注聯乘系列的設計充滿大膽創意，以精緻的手工將動畫變成真實服飾，服裝上見到大家熟識的角色及場景，就像將手工製作虛擬現實穿在身上，對這齣動畫及其豐富含義自然有更深刻體會。」

是以，我們看到《哈》主要角色有蘇菲、哈爾、火惡魔卡西法和配角們，均以品牌不同製作工藝形式，包括皮革或剪羊毛拼花圖案、皮革或布料上的刺繡、皮革上的水晶及飾釘等，在旗上王牌系列如Puzzle、Flamenco、Hammock、Amazona 手袋和服飾上出現。為變得生動活潑，更配上貼花、酒椰葉纖維或羽毛細節，令動畫角色變成服飾上的主角。

說到最搶鏡，當然是《哈》中最搶fo的火惡魔卡西法，它差不多散落整個LOEWE所有系列，就連家居香氛系列都充當大使，宣傳全新推出的一系列煙熏香味蠟燭。品牌更在官方網店設有火惡魔卡西法主題產品作獨家發售，更於2月1日在官方網店舉行優先預售呢！此外，品牌更在金鐘太古廣場舉行期間限定店，各位宮崎駿迷可別錯過呀！

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LOEWE x《哈爾移動城堡》期間限定店

日期：2月2日至26日

時間：12nn - 7pm

地點：金鐘太古廣場LG1 層Garden Court

記者：黃鑑江