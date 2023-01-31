【癌症殺手】男子愛飲珍珠奶茶　常運動不吸煙仍患3期胰臟癌

▲ 男子愛飲珍珠奶茶，常運動不吸煙，仍患3期胰臟癌。

作息飲食對維持身體健康很重要，台灣有醫生分享一宗病例，指有一名50歲男子沒有吸煙習慣，又喜愛做運動，卻突然感到身體疲累、消化不良，求醫才發現患上第3期胰臟癌，而原因是與他鍾愛喝一種飲品有關。

最新影片：

台灣科博特診所院長劉博仁日前在Facebook專頁《劉博仁醫生營養功能醫學專家》發文，分享在3年前，曾遇過一位50多歲的男病人，因感到身體疲累、消化不良，並有面色發黃的情形，求醫檢查後竟發現患上第3期胰臟癌。

經醫生進一步問診，發現該名男病人平常不吸煙、有運動習慣，喜歡和朋友飲酒，還極度喜愛喝甜飲，每日都要飲一杯珍珠奶茶、紅豆沙，或是冬瓜茶等，估計男病人因經常攝取高糖飲食、嚴重酗酒及血糖控制不佳，繼而導致患上胰臟癌。

男病人來求醫時非常沮喪，所幸經過一系列治療後，康復進展良好。劉博仁提醒，平常飲食有節制、多吃蔬菜、維持良好的體重，都是降低胰臟癌發生的良好生活習慣。而假如發現胰臟有水泡，就一定要進行定期追蹤。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣