【復常之路】李家超表明反對獨立調查抗疫　各大政黨亦反對

▲ 李家超表明，不同意就過去的防疫措施成立獨立調查委員會。（陳永康攝）

港大微生物學系講座教授袁國勇早前倡，成立調查委員會審視各項抗疫政策。行政長官李家超今日表明，不同意成立獨立調查委員會，但同意要總結經驗，以有效應對未來的不同威脅。行會多名成員及主要政黨領導均表態，反對設獨立調查委員會審視抗疫政策。惟新思維主席狄志遠今日去信李家超，促設獨立調查委員會。

李家超今日在行政會議前見記者表明，不同意就過去的防疫措施成立獨立調查委員會，因為踏入疫情的新階段，有兩個目標，第一，全面推廣經濟發展；第二，作好復常部署——這是向前看。他亦同意要總結經驗，確保港府具有有效的應變能力去面對將來可能出現的新風險。

自由黨黨魁、行會成員張宇人今日在自由黨新春團拜向記者表示，不贊成設獨立調查委員會，形容如果要找個法官，設獨立調查委員會是「好大件事」，不宜草率，坦言政府都已經盡力，加上「事情」未完結，又認為政府每日都在檢討自己，檢討昨日定的政策能不能站住腳。

工聯會會長、行會成員吳秋北指，不贊成設獨立調查委員會，認為政府最優先要做的，是集中火力去搞好社會復常和經濟復蘇，「並非去搞各類疫情調查」，反問，「『事後孔明』般的獨立調查，意義何在？」他又批評，「有的所謂專家，配合美國等境外勢力，把疫情甩鑊中國，極盡抹黑之能事，如要調查應循有否專家裡應外合對自己國家進行生化戰角度出發！」

經民聯副主席、行會成員林健鋒和行會成員陳清霞早前曾表態，反對設獨立調查委員會審視抗疫政策。民建聯主席李慧琼早前被問到，應否成立獨立調查委員會，檢討新冠疫情應對，她認為，現在未是時候去處理，目前政府首要工作是要發展經濟、改善民生。

狄志遠去信李家超，促設獨立調查委員會

狄志遠今日去信李家超，要求設獨立調查委員會檢討政府抗疫表現。他表示，獨立調查原意並非為責難任何人，而是在調查後取得啟發性建議，例如：疫情初期，追蹤及隔離工作的問題，指如果檢討時發現有問責官員處理不當，亦能作出警示，體現問責精神，向香港市民交代。

狄志遠指，成立獨立調查委員會探討流行病並非新事，舉例2003 年 5 月 28 日亦曾就嚴重急性呼吸系統綜合症成立專家委員會，當年經過獨立調查後，政府成立了衞生防護中心，亦投放不少資源於相關的研究及搜集情報。

另外，政府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅，贊成成立獨立委員會，指獨立委員會比起政府內部檢討更具客觀性，可透過海內外及本地專家做詳細及深入研究，更具針對性地提出建議改善抗疫措施。他又認為，應該趁本港疫情接近尾聲，邁向復常的時候進行檢討，即現在。

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責任編輯：區綽彥