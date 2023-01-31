【蠟燭藏毒】海關破墨西哥進口蠟燭藏350萬元冰毒　51歲男電燈工人被捕

▲ 海關破墨西哥進口蠟燭藏350萬元冰毒，51歲男電燈工人被捕（曾秋文攝）

海關偵破一宗毒品案，發現由墨西哥抵港的空運郵包中，有人將毒品混入蠟燭以逃避執法人追查，惟海關透過光線折射發現端倪，共檢獲重6.2公斤、市值350萬元的冰毒，拘捕一名收貨、報稱是電燈工人的51歲男子。

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海關毒品調查科機場調查課鄒永昌高級調查主任表示，本月（26日）機場科人員選取2件由墨西哥抵港報稱載有禮物的空運郵包，人員透過X光檢查，發現影像有可疑，打開查檢2件共有16台蠟燭，表面和正常蠟燭相同，但發現表面有被溶解的痕跡，用強光照射後有部分蠟層物料透光律較高，光線折射特別明顯，懷疑蠟層密度不均勻，並相信部分不是蠟，其後以儀器進行分析，結果對冰毒呈陽性反應，該批冰毒蠟燭共重6.2公斤、市值350萬元，案件交由毒品調查科跟進。

至昨日（30日）海關到尖沙咀進行監控遞送行動，拘捕一名收貨51歲男子，報稱是電燈工人，其後押解他到其尖沙咀租住的劏房搜查，搜出兩套懷疑吸食毒品工具，他被稍控「販運危險藥物」、「企圖販運危險藥物」和「管有任何適合於及擬用作吸食危險藥物的器具」，明日（1日）在九龍城裁判法院提堂。

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記者：曾秋文