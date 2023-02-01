【3孩媽媽】全家拍節目真情流露不比較子女　梁芷珮：湊小朋友要Fair

▲ 梁芷珮獲讚識教仔。

「旅遊達人」兼3孩媽媽梁芷珮（Christy）的旅遊節目《潮什麼》系列一向大受歡迎，而且亦是收視保證，全新一輯的《非洲潮什麼》昨晚(30日)首播，不過首集Christy由於要在馬爾代夫過境，率先介紹馬爾代夫的親子遊景點。今次Christy更帶同二仔Duncan同細女Kasey同行，而丈夫Kenneth就負責拍攝，其中有一幕兩兄妹合力釣魚，Christy沒有刻意比較兩兄妹的魚獲，這個真人流露的舉動獲網友大讚是育兒的典範。

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梁芷珮今次帶同快將12歲的Duncan和快將10歲的Kasey去馬爾代夫，昨晚播出的一集，兩兄妹在船上釣吞拿魚，兩人合力釣到12條，更將魚獲排在甲板上，Christy沒有刻意去比較兩兄妹的魚穫，大讚Kasey釣得數量最多，而Duncan就釣到最大條的魚，完全沒有厚此薄彼，獲網友們大讚是好媽媽，育兒的好範本。

▲ 梁芷珮兩兄妹都讚。

做公平媽媽

Christy接受TOPick記者訪問時，表示自己作為3孩之母，要做個公平的媽媽，她又多謝網民的讚賞:

其實湊小朋友我平時都係咁，因為始終屋企有3個小朋友，所以由細到大都慣咗Fair(公平)，嗰一刻又冇特別去諗dun dun條魚大啲，邊個多啲，平時生活都係咁，非常公平同佢哋講嘢，嗰刻冇諗過，啲網民講番先覺得，係喎，咁樣幾公道喎！

▲ 大仔考入港大新聞系，好叻仔。

而細仔到無人小島上歎午餐時，明顯暈船浪神情相當呆滯，不過鏡頭一轉就去到玩浮潛，網友對此嘖嘖稱奇，Christy解釋:「係呀，我哋睇嗰時都覺得好搞笑呀，我個仔呆咗個吓，其實唔單止佢呆咗我哋全部人都呆晒，因為個日真係好大浪，鏡頭一轉應該係第二日，因為我將5日行程剪埋一日，所以係一日去了一次出海。」

大仔成功考入港大新聞系

梁芷珮大仔Brendan今次沒有同行，因為拍攝期間，大仔正在考大學，大仔原就讀沙頭角的ICHK國際學校（International College Hong Kong），在國際文憑大學預科課程（IBDP）考獲34分，獲加拿大多倫多大學社會科學學系取錄。Brendan最心儀香港大學新聞學學士課程，最終順利入讀。

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記者:陳麗薇