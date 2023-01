▲ 《阿凡達:水之道》

入圍角逐奧斯卡最佳電影等獎項的《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)再報捷,影片在上映這兩個月內在全球大收旺場,以目前的總票房收入晉身全球史上最賣座電影第4位。

而且,《阿凡達:水之道》在美國本土已連續蟬聯7周票房冠軍,這項票房紀錄以2009年《阿凡達》創下後首次被追平。

▲ 《阿凡達:水之道》

此外,《阿凡達:水之道》是美國史上第二快達成20億美元票房的電影,暫時位列美國史上最賣座電影第11位,相信快將躋身至十大最賣座電影。

同時,這也標誌著導演占士金馬倫(James Cameron)包辦3部全球史上十大最賣座電影:《阿凡達》(第1位)、《鐵達尼號》(第3位),及《阿凡達:水之道》(第4位)。

最新影片推介:王丹妮廖子妤專訪