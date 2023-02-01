【郵輪遊】豪華郵輪重返本港　銀靈號無限供應香檳魚子醬【內附連結】

▲ 豪華郵輪重返本港，銀靈號無限供應香檳魚子醬。

闊別多年，香港水域終於再有國際郵輪現身。銀海郵輪的銀靈號（Silver Spirit）早前抵港，停泊尖沙咀海運碼頭，成為近3年以來第一艘接載境外遊客訪港的國際郵輪。今次登船直擊，一訪這部走奢華路綫的郵輪，未來再度泊岸就可重新啟航出發。

新冠疫情嚴重打沉郵輪業，星夢郵輪清盤、皇家加勒比亦取消香港行程，啟德及海運郵輪碼頭亦臨時關閉停運。隨着疫情緩和，可預見不久將來各大郵輪將回歸香港，旅發局宣布至少有16間郵輪公司重返市場，超過80個航次，今次率先抵港的是銀海郵輪的銀靈號。

7 星級奢華郵輪

銀海郵輪為皇家加勒比集團旗下的豪華品牌，走7星級奢華路綫。銀靈號屬於小巧精緻船型，重量約39,519噸，乘客連船員載客量只有1,019人，跟重量級郵輪幾千人比差很遠。這正正就是賣點，私密度及寧靜度比一般巨型合家歡郵輪高得多，而且設施集中，不用時刻在船上由頭走到尾，感受郵輪假期應有的愜意悠閒。

乘客數目只有608位，而船員跟遊客比例接近1比1，兼有專屬管家服務，有入住了私人度假村的感覺。全包式船費門檻看似較高，但不用額外再付費，一價已包括船上特色餐廳及酒精類飲品、岸上觀光安排、Wi-Fi無綫上網及船員小費。

▲ Silver Suite 面積超過 700 呎，比酒店房還要大。（張頌婷攝）

寬敞露台房型

全船在2018年經過翻新裝修，房間及設施算新淨。所有房間均屬套房，共有9種房型，並沒有迫狹的內艙房，而且只有少數房間不設露台。最基本的Vista Suite也超過300呎，有客廳空間、衣帽間、浴缸等間隔，已比不少郵輪房甚至酒店房寬敞。

更高級的Silver Suite更直迫酒店套房，有客飯廳、工作枱、長型露台，獨立睡房放得下King Size睡床，還有一個大型的衣帽間、雙人洗手盆及按摩池等，非常奢華舒適。個人護理用品為名牌BULGARI，音響亦是BOSE出品，盡顯品味。

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香檳魚子醬放題

銀靈號另一個賣點，是跟船隊其他成員一樣，24小時提供無限量香檳、魚子醬及小食，而且分量毫不吝嗇。供應法國老牌Monopole或Pommery香檳和俄羅斯Oscietra級數魚子醬，整盒給乘客慢慢品嘗，簡直富豪級享受。

上郵輪膳食很重要，8間餐廳酒吧包括傳統扒房Atlantide、意式美食Spaccanapoli、亞洲風味Indochine及甲板燒烤餐廳The Grill等等，全數不用額外收費。只有壽司吧Seishin及法式Fine Dining餐廳La Dame才收費，另外還有Arts Cafe及Panorama Lounge供應輕食及飲品。

▲ 船上乘客可享香檳及魚子醬放題，極為浮誇。（張頌婷攝）

靜態設施齊全

雖然沒有吸睛的大型玩意，但基本設施也齊備，例如室外泳池、按摩池和水療中心，後者使用名牌ELEMIS產品，提供多種特色療程。健身室的設備簇新，更設有放在室外的器械，不用局限在室內做運動。劇院雖然不大，但提供各種娛樂和電影播放等。還有售賣名牌珠寶手袋的精品店、圖書館、小型賭場及雪茄房等。

船上亦有大量室內外的公共休憩空間，可以隨時隨地走在甲板上曬曬太陽，或是喝杯咖啡或香檳享受人生。四周亦放滿各式藝術品，像走入了藝廊一樣，整體氣氛優雅有氣派。一家大細或年輕一輩就未必適合入住，上了年紀、或是喜歡寧靜的旅客，相信不會抗拒這種奢華休閒的度假方式。

銀靈號於2023年的亞洲綫共11趟航程，焦點行程包括2月12日出發航次，全長14晚，香港來回前往菲律賓及越南。2月26日則有10晚香港出發至新加坡的航次，船費由$33,363起。2月17日或之前報名，每房額外享最高500美金（約$3,915）船上消費額，金怡特選會員可享額外神秘折扣。

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金怡假期

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記者：張頌婷