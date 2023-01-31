【飲奶迷思】植物奶不是人人啱飲　中醫師拆解8類植物奶功效

▲ 植物奶不是人人啱飲！中醫師拆解8類植物奶功效。

植物奶是不少乳糖不耐症人士福音，但原來植物奶並非人人適合飲用。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）拆解8類植物奶功效，需配合個人體質揀選。

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Cinci發文指出，中醫理論認為「牛奶容易助濕生痰」，因此尤其不適合脾胃虛弱人士，即是吃生冷食物或豆類食物後容易出現腹脹、胃痛、便溏，甚至腹瀉症狀的人飲用。同時，亞洲人更易患上乳糖不耐症，因此不少人不能喝牛奶，便改喝植物奶。而植物奶是將穀物、堅果、豆類等，製成外觀和口感近似牛奶的飲品，不含奶類成份。不過，看似健康無害的植物奶，在中醫角度仍需要配合個人體質飲用。

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想避免飲奶後加劇腸胃不適，Cinci建議，脾胃虛弱人士可每日飲一杯米水，代替「奶」類飲品更佳，有助調理脾胃。

內容獲「CheckCheckCin」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣