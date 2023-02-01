【醉酒鬧事】男子飛機上尿襲女乘客　航空公司處理手法惹議

▲ 日前一名男乘客在飛機上醉酒鬧事，尿襲女乘客，航空公司處理手法引發爭議。

在紐約飛往印度德里的航班上，一位男乘客解開褲子，向商務艙的一名年長女士撒尿。事後，他已向該女士道歉，並求她不要報警，聲稱這會影響他的妻子和孩子。

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受尿襲的女乘客，寫信給航空公司董事長表達不滿，指摘該航空公司的機艙服務員，對這種荒謬事情表現出極度麻木不仁。

她抱怨尿液滲入她的衣服後，空姐給她一套新的睡衣更換、一對拖鞋，僅此而已。當那醉酒客開始清醒過來後，她就被迫在半空中與他獨力對峙。

醉酒男士透過律師，提出向受襲女士賠償一萬五千盧比（折合約一千五百港元），對方當然拒絕接受。

此事鬧大後，為免有損商譽，醉酒乘客被任職的公司辭退了。涉事航空公司表示，由於事發後沒有進一步的衝突或對抗，並且尊重和按照受害女乘客的意願，航機着陸時並無呼召執法人員。但該男乘客醉酒生事，所以處以拒載三十天的懲罰。

上述各方的處理方法合適合理嗎？如果你是受害人，你可如何保障和保護自己？

先說當時在機上執勤的機艙服務員。受害人衣履沾染尿液，又濕又臭，必須更換衣服。將心比己，誰人希望穿着睡衣下飛機，失儀尷尬地出現在人群中？空姐們的隨身行李中，一定有清潔的衣服，雖然那位女士未必接受，又或衣服的大小未必合身，但起碼表達了關心和同理心。

至於航空公司的一個月拒載懲罰，實在令人氣憤，傳遞出一種只顧賺錢的營業取態，不僅得罪女性乘客，也不得人心。

在此重申，若乘客覺得受到身心傷害，絕對有權要求航空公司代為報警處理。主動權在自己手裏，該做的便放膽去做，主動爭取。

全文刊於《經濟日報》，原題為「穿着睡衣下飛機」