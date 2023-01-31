【日本旅遊】直擊$826栃木群馬一日團　賞紫藤花海彩燈Show+草莓蟹宴放題

▲ 本地旅遊公司Klook就提供多個東京近郊一日玩樂體驗行程選擇，全程會有專車接送。

睇燈飾，並非是聖誕節的專利。日本各地每年都會有多個盛大的燈飾匯演於聖誕開催，部分展期更會橫跨整個冬日，令寒冬更加浪漫。其中日本3大燈光Show之一、於栃木縣足利花卉公園舉行的「光之花庭園Flower Fantasy2022」，展期會至2月14日。未能趕及聖誕遊日的話，不妨繼續努力撲機票，去感受一下這璀璨華麗的視覺體驗。

▲ 栃木縣足利花卉公園一年四季都有繁花盛放，每年深秋更有享負盛名的光之花庭園燈光Show，值得一遊。（黃依情攝）

提起日本栃木縣的足利花卉公園（あしかがフラワーパーク），相信熟悉日本的朋友都會想起那片清香優雅的粉紫色紫藤花海。一串串紫藤花沿約2,000平方呎的大棚架垂下，畫面迷人夢幻之餘，亦吸引了一眾日本國內外遊客前來打卡，令公園成為了東京近郊數一數二的人氣景點。

四季繁花爭艷

其實除4月中至5月中的紫藤花以外，足利花卉公園每年都會隨着四時變化推出8大賞花主題。包括有1至2月的早春、3月至4月中的春之花祭、5月中至6月初的玫瑰花園、6月中至7月初的藍與白花園、7月初至9月尾的水邊花精靈、10月初至11月尾的紫色與玫瑰花園，以及10月尾至2月中的光之花庭園，全園盛放着不同的花卉，猶如仙境一般。

因着這令人如癡如醉的七彩繽紛花海景色，足利花卉公園於2014年亦被美國有綫電視新聞網CNN Travel評選為世界10大夢幻旅遊景點之一，是一生人必定要來一次的地方，也是日本唯一入選的景點。

冬季花海燈飾

除繁花盛放外，每年踏入初冬時份，面積達10萬平方米的足利花卉公園更會化身成「光之花庭園」，全園以超過500多萬盞LED燈點綴，璀璨繽紛的彩燈在漆黑的夜空襯托下，顯得份外浪漫，難怪會被封為日本3大燈光Show，兼且連續7年獲得日本全國第一燈飾的殊榮。

這場燈飾活動今年已來到第二十一屆，每年都會吸引海量的遊客到訪打卡，今年亦不例外。到訪當日非聖誕或跨年日子，但未到達入口已見到車輛排隊入場。場內固之然人頭湧湧，不過就算每個打卡點要排隊影靚相，大家都非常有秩序，值得一讚。

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全新玫瑰園打卡位

光之花庭園燈光Show中重點推介靚位有7大個，首推是今年重新設計的玫瑰花園區，整個庭園布置着逾千枝「光之玫瑰」，亦有小棚架排着一串串的花形吊燈，會隨着音樂變色，旁邊更有一幅全長120米的大熒幕，播放着如火車劃過天際等動畫，三者配合下畫面非常浪漫震撼。附近有間白色小屋，遊客亦能登上二樓，以俯瞰角度欣賞這片玫瑰花海。

而另一個打卡點當然是「奇迹之大藤」區，雖然大藤花未有出現，但園方就用紫色吊燈鋪滿整個藤架，垂下來的「紫藤花」隨風飄曳，將夏季的紫藤花海重現大家眼前。其餘必遊區還有極具人氣的百花城堡、大家的地球、光之金字塔，以及高25米的彩燈塔等，由於公園面積頗大，加上遊客眾多，建議可預留兩至三小時遊覽兼打卡。

光之花庭園Flower Fantasy2022

地址：日本栃木縣足利市迫間町607足利花卉公園

電話：+81-284-91-4939

日期：即日起至2月14日

時間：4:30pm-8:30pm（周六及假日至9pm）

入場費：成人1,200日圓（約197港元）、小童600日圓（約99港元）

交通：於上野站乘東北本綫至佐野站，轉乘兩毛綫至足利花卉公園站下車，步行約3分鐘；或自駕由新宿出發，約需兩小時。

▲ 即摘即食士多啤梨體驗約30分鐘，遊客入場時會有個小膠兜，用來盛蘸士多啤梨的煉奶及果椗。（黃依情攝）

同場加映︰一日玩樂體驗團 群馬摘士多啤梨歎蟹宴

要到足利花卉公園欣賞這日本3大燈飾Show，除了乘搭JR或自駕遊外，想更方便的話可參加一日短綫團，如本地旅遊公司Klook就提供多個東京近郊一日玩樂體驗行程選擇，全程會有專車接送，並有懂英語的日本導遊隨行，為大家講解當地特色。

其中足利花卉公園彩燈Show一日團的行程非常豐富，朝早9時於新宿乘坐旅遊巴出發至群馬縣，會先到當地著名的觀光果園原田農園，一嘗即摘即食士多啤梨體驗。隨後會到其附設的餐廳品嘗冬季當造的放題蟹宴，網燒、味噌鍋、釜飯等盡情吃個夠。

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而出發去彩燈Show前，還會加插一個中途站，就是到沼田市的生ゆば処町田屋體驗「撈湯葉」，所謂的湯葉即是腐皮，遊客可在腐皮工場親身試撈起熱燙豆乳上的那層腐皮，並可即席試味。原來要成功撈起，難度也頗高，但過程也非常過癮。

足利花卉公園彩燈秀一日遊

價錢：每位$826、包專車接送及入場費

行程時間：9:30am-9pm

網址：www.klook.com

記者：黃依情