【財案2023】譚岳衡促固本開源　精準扶弱解困

▲ 譚岳衡建議香港打造一套「三層級」創科金融體系。（資料圖片）

財政預算案下月發表，選委會立法會議員譚岳衡認為，預算案需精準扶弱解困，強調固本開源是重點。

譚岳衡今日與多位立法會議員會見財政司司長陳茂波，以「固本強基、開源節流」為主題，就打造創科金融體系、留住資金、廣納人才等6方面，提出近20項建議。

宏觀金融方面，譚岳衡建議香港打造一套「三層級」創科金融體系，並研究設立大灣區開發銀行和構建「一帶一路」國際板，以提升核心競爭力。

微觀金融方面，譚岳衡提議，要在股票和債券之外，推動另類投資市場發展，如私募股權、數字資產、對冲基金、私募信貸等；考慮重啟「資本投資者入境計劃」，引導外來資本投資綠色行業、科創行業、政府基建項目以及金融業另類投資市場等。

另外，他又呼籲擴大「跨境理財通」參與範圍，納入更豐富產品，以匹配和滿足市民的投資需求；將持續進修基金金額由 25,000 元增至 30,000 元等。

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責任編輯：關景騰