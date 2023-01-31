大劉甘比兒子主動捐出利是錢　陳凱韻感欣慰：心甜了

「大劉」劉鑾雄與「甘比」陳凱韻有3個小孩，分別14歲劉秀樺（Josephine）、10歲劉仲學（Joseph Junior）、4歲劉秀兒（Josie）。當中，他們大女劉秀樺相對較多公開露面，至於劉仲學與劉秀兒，甘比為保護小朋友，就算在社交平台上載他們的相片也遮樣。

甘比一向熱心公益，早前在今年「人日」當日（1月28日）帶大女劉秀樺、細女劉秀兒齊往深水埗「秀樺廚房」做義工，派福袋及利是給有需要人士。

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甘比兒子捐利是錢

兒子劉仲學應受母親善心感染，甘比在社交平台上載照片指兒子拆利是，並表示兒子主動提出把利是錢全捐出，令甘比感到十分欣慰，寫道「心甜了」。

從相中所見，當中利是錢最大面額為1000元，而且最少有5張，其餘的利是金額分別有500元、100元、50元、20元，因此估計總數至少達5位數字，以一個10歲小孩屬十分可觀，他願意捐出此金額做善事，可說相當慷慨。

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