【非禮女童】小西灣連續2日有女童遭非禮　2名25歲及45歲男子被捕

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小西灣連續2日發生非禮女童案，受害人分別為年僅11歲及16歲的女童。警方昨日（30日）分別以涉嫌非禮罪拘捕2名涉案男子，2人均正被扣留調查。

警方上周六(28日)接獲一名11歲女童的家人報案，指該名女童當日在小西灣懷疑被一名男子非禮。東區警區情報組及柴灣分區特遣隊根據線報及經深入調查後，昨日晚上約9時在小西灣拘捕一名25歲本地男子，涉嫌非禮。



另外，警方本周日(29日)接獲一名16歲女童報案，指她同日在小西灣懷疑被一名男子非禮。東區警區刑事調查隊第四隊及柴灣分區特遣隊據線報及經深入調查後，昨早約10時在小西灣拘捕一名45歲本地男子，涉嫌非禮。



警方呼籲，若果市民懷疑家中小孩或身邊朋友遭遇類似事件，請致電36601614與東區警區情報組聯絡。警方重申，根據第200章《刑事罪行條例》第122條，非禮是刑事罪行，最高刑罰是監禁10年，市民切勿以身試法。



警方指，非常關注針對兒童的罪行，家長們應採取適當安排照顧兒童，確保兒童自身安全。若不幸遇到同類事件，務必盡快報警求助。

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責任編輯：蘇文軒