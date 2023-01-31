鐵路迷「羅同學」闖立會問陸瀚民　 議員如何監察政府？

▲ 陸瀚民和「羅同學」羅哲琛合照，坦言「真的很興奮」。(陸瀚民facebook 圖片)

憑「屯馬開通真的很興奮」一歌，紅遍網絡的鐵路迷「羅同學」羅哲琛，不是去坐地鐵，而是去到立法會，問經民聯議員陸瀚民，「議員如何監察政府」，所為何事？

一向主打青年議題的陸瀚民今日在社交媒體上載和「羅同學」羅哲琛的合照，指今早來探訪立法會的年輕人，令他「真的很興奮」。原來，「羅同學」的另一身份，是陸瀚民的表外甥，來立法會探訪和向他拜年。「羅同學」是第一次來到立法會參觀，陸瀚民當然一盡地主之誼，向表外甥介紹立法會的運作，分享了議員的日常工作外，也一同嘗立法會新餐廳的外賣。

「羅同學」一直關心時事，亦希望成為記者，果然，不忘發揮記者的求知精神，問陸瀚民「現在議員如何監察政府」、「近來都好像有議員有激辯？」等。陸瀚民回應指，議會五光十色，有「激辯」很正常，議員們都是愛國者，不過政策角度不盡相同，舉例指在「職安健條例」上，自己也在條例草案委員會之中，亦常有理性激辯，實屬正常。陸瀚民亦向表外甥送上一份立法會的紀念品，以作留念。

陸瀚民話，未來要多加向青年人解釋立法會事務，讓公眾，特別是年輕人多理解議員的職責和工作。

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