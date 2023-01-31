【淨潔香港】政府推衞生黑點網頁供大眾監察　市民可舉報

▲ 政府推出衞生黑點網頁。（政府新聞處圖片）

為讓市民監察政府打擊衞生黑點成效，政府今日推出全新網頁，透過網上地圖，列出全港各區逾700個衞生黑點，供市民對比有關黑點在政府清理行動前後的情況。



「政府打擊衞生黑點計劃」在去年八月中展開，政務司副司長卓永興指，計劃開展至今已近半載，是合適的時候讓公眾檢視和監察計劃的進度。

市民可透過網頁，按區瀏覽衞生黑點或直接在地圖上輸入地點進行查閱。公眾可在網頁回饋意見，舉報「復發」個案或新出現的黑點，協助政府鞏固有關計劃得來不易的清潔成果。新舉報的黑點經相關部門查證屬實後，會被加入計劃的黑點名單。



卓永興稱，改善香港的環境衞生是一項移風易俗的龐大工程。政府必須喚起社會的注意，借助公眾參與的力量，進一步加強對計劃成效的監察。



卓又感謝各前綫部門在加強轄下地方的清潔和執法行動的努力，積極配合「地區事項統籌工作組」的行動模式，並在過去數月做出不俗的成績。又指未來幾年，政府會繼續打擊衞生黑點，「潔淨、巡查和執法的力度，只會增加，不會減少」。他懇請市民積極及全面加入支持政府打擊衞生黑點的工作，攜手建立一個恆久潔淨亮麗的城市、一個宜居自豪的共同家園。

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記者：趙居逸