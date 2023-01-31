【唱好香港】「推廣香港新優勢專責小組」舉行首次會議　陳茂波︰標誌推廣工作正式啟動

▲ 陳茂波表示，專責小組工作的正式開展，標準着相關推廣工作正式啟動。（資料圖片）

由財政司司長陳茂波領導的「推廣香港新優勢專責小組」今日舉行首次會議，討論如何加強推廣香港，及整體宣傳策略計劃。陳茂波表示，專責小組工作的正式開展，標準着相關推廣工作正式啟動。

小組成員在會議上，聚焦討論如何加強向外推廣香港在新發展階段下的新潛力和新機遇，以及整體的宣傳策略和計劃，當中包括各「香港隊」夥伴機構在本地、內地和海外的推廣計劃、年內舉辦的各項大型盛事和活動，以及媒體推廣計劃等。

陳茂波表示，「專責小組工作的正式開展，標誌着特區政府以及整個香港團隊正式啓動相關工作，積極主動向世界展示我們真正的實力，說好香港優勢。」他感謝，專責小組非官方成員在會議上出謀獻策，相信必定會讓海內外推廣工作更到位、更切合實際目標，以及發揮更大的影響力，進一步提升香港的品牌和形象。

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責任編輯：關景騰