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【食物安全】食客於3食肆進食法國生蠔後食物中毒　食安中心指示停售　

社會 21:36 2023/01/31

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(資料圖片)

食物安全中心今日（３１日）指示業界暫停進口法國Earl Huitres Geay FR 17.452.121 CE出產的生蠔。業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

中心發言人表示，中心接獲衞生署衞生防護中心通報三宗食物中毒個案，涉及個案人士曾分別於一間位於鰂魚涌和兩間位於尖沙咀的食肆進食生蠔。中心已派員到涉事食肆調查，發現該３間食肆均曾出售來自法國Earl Huitres Geay FR 17.452.121 CE出產的生蠔。為審慎起見，中心即時指示業界暫停進口及在港出售所有在法國Earl Huitres Geay FR 17.452.121 CE出產的生蠔。

中心已要求有關供應商及食肆即時停止供應及出售涉事生蠔，並正追查有關產品的分銷情況，業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。中心會通知法國當局，亦會知會本地業界，並繼續跟進事件及採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。調查仍然繼續。

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責任編輯：陳展棋

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