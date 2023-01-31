【交通意外】西貢小巴撞倒踏單車送外賣婦 消防車底救出送院 社會 21:57 2023/01/31 分享： 分享： 熱門 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩 ▲ 西貢小巴撞倒踏單車送外賣婦，消防車底救出送院。（曾秋文攝） 西貢發生交通意外今日(31日)晚上7時許，一輛小巴駛至西貢福民路近巴士總站對開時，撞到一名踏單車送外賣婦人，她一度被困小巴車底，消防及救護員到場把事主救出並送往伊利沙伯醫院救治，她頭部及腳部受傷，幸仍然清醒，警方正調查交通意外原因。 HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7 hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 記者：曾秋文 相關文章 【提出上訴】3宗修例案10人脫罪 律政司向上訴庭申請上訴 今日 17:23 【提出上訴】3宗修例案10人脫罪 律政司向上訴庭申請上訴 【蠟燭藏毒】海關破墨西哥進口蠟燭藏350萬元冰毒 51歲男電燈工人被捕 今日 17:37 【蠟燭藏毒】海關破墨西哥進口蠟燭藏350萬元冰毒 51歲男電燈工人被捕 【非禮女童】小西灣連續2日有女童遭非禮 2名25歲及45歲男子被捕 今日 19:25 【非禮女童】小西灣連續2日有女童遭非禮 2名25歲及45歲男子被捕 【食物安全】食客於3食肆進食法國生蠔後食物中毒 食安中心指示停售 今日 21:36 【食物安全】食客於3食肆進食法國生蠔後食物中毒 食安中心指示停售 你可能感興趣 【提出上訴】3宗修例案10人脫罪 律政司向上訴庭申請上訴 今日 17:23 【提出上訴】3宗修例案10人脫罪 律政司向上訴庭申請上訴 【蠟燭藏毒】海關破墨西哥進口蠟燭藏350萬元冰毒 51歲男電燈工人被捕 今日 17:37 【蠟燭藏毒】海關破墨西哥進口蠟燭藏350萬元冰毒 51歲男電燈工人被捕 【非禮女童】小西灣連續2日有女童遭非禮 2名25歲及45歲男子被捕 今日 19:25 【非禮女童】小西灣連續2日有女童遭非禮 2名25歲及45歲男子被捕 交通事故 公立醫院 外賣 伊利沙伯醫院 單車 小巴 單車 巴士 西貢 交通