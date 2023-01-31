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【交通意外】西貢小巴撞倒踏單車送外賣婦　消防車底救出送院

社會 21:57 2023/01/31

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西貢小巴撞倒踏單車送外賣婦，消防車底救出送院。（曾秋文攝）

西貢發生交通意外今日(31日)晚上7時許，一輛小巴駛至西貢福民路近巴士總站對開時，撞到一名踏單車送外賣婦人，她一度被困小巴車底，消防及救護員到場把事主救出並送往伊利沙伯醫院救治，她頭部及腳部受傷，幸仍然清醒，警方正調查交通意外原因。
 

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記者：曾秋文

 

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