【簡約公屋】政府向立法會交代項目詳情　消息：臚列資料不足以計算實際建築成本

▲ 簡約公屋示範單位。（資料圖片）

房屋局今日再公布簡約公屋細節，最新透露8個項目詳細造價和落成時間，有1.07萬伙的啟德項目備受關注，將分2期落成，第一期2026年第一季落成，第二期2026年第四季落成，建築及相關工程造價達95億元。

雖然政府在提交立法會文件中列明各分項開支，但消息人士指，政府提供的造價計及其他配套設施的建築成本，市民和議員無法在相關資料中，計算出每個單位實際造價。不過消息指，簡約公屋所用的組裝箱可用50年，拆卸後會搬到其他地方再使用。

房屋局今日向立法會提交文件，交代8個簡約公屋項目細節，除早前已公布的選址和總造價外，今次詳細交代各項目的落成時間表和各分項開支。

以啟德世運道條件最好，除了單位最多，有1.07萬伙，亦鄰近港鐵啟德站，有購物配套。按房屋局提供資料，啟德項目最快明年第一季動工，2026年第一季起分階段落成。造價方面，啟德項目建築及相關工程總開支料為95億元，當中「建築工程」開支為55.6億元，佔總開支58%；其次是屋宇裝備和地基工程，分別為15.3億元和10億元，分別佔16%和10.8%。

按政府提供資料，現時政府資助興建的過渡性房屋項目一般為3至4層，每個單位資助額為55萬元。若啟德項目粗略以總開支95億元計算，平均每個單位造價高達88.7萬元，遠高於一般過渡性房屋的平均成本。

不過消息人士解釋，不能以此作比較，因為提交立法會的造價分項，包括與單位建築無關的開支，例如其他設備的建築成本、顧問費和傢俬費用等，亦加上未有計及規模、工期壓縮等因素，因此亦不能單憑表面數據，計出政府前日透露每個單位平均造價65萬元。

消息又指，部分簡約公屋項目的樓層數目將會較多，達17至19層，由於高層建築需要額外地基、結構加固和增加機電設施，因此高層簡約公屋樓宇平均單位造價可達65萬元。

對於有意見指，簡約公屋只是臨時用途，擔心5年後會浪費。消息人士回應指，簡約公屋所用的組裝箱壽命逾50年，拆卸後可搬到其他地方繼續使用，可再研究用途。

被問及建築成本能否進一步壓低？消息指，政府會繼續按照工程進行時收集的數據，改善工程設計，例如早前便順利透過改動樁柱設計，成功壓低成本。

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記者：陳梓蔚