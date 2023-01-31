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【簡約公屋】公屋聯會料市民集中申請啟德盤　料拖低其餘項目入住率

社會 22:23 2023/01/31

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（資料圖片）

首批簡約公屋最快2025年首季落成，房委會將主動發信予所有合資格的申請者，邀請他們逐個項目申請入住「簡約公屋」，如成功入住，不可申請其他簡約公屋項目。公屋聯會主席文裕明認為，8個選址中啟德選址最受歡迎，擔心市民為申請啟德項目，放棄其他7個選址，令其他簡約公屋初期入住率偏低。

簡約公屋主要供輪候傳統公屋不少於3年的人士入住，以家庭申請者優先，如申請人數太多，將由項目營運團體考慮申請者輪候時間和所面對居住困難後，選擇較有需要的申請者入住。消息人士解釋，房委會將在項目落成時「出信」，合資格人士可同時申請多個項目，成功入住後，將失去申請其他項目的資格。

公屋聯會主席文裕明認為，啟德世運道項目明顯最受歡迎，項目分別在2026年第一季和第四季落成，相信不少市民會放棄申請2025年落成的項目，「啟德項目的交通和配套比其他選址好太多，將心比己，我都不會為了到元朗居住，而放棄入住啟德的機會；相信其他項目推出初期會較少人有興趣。」

他建議市民按自己需要申請簡約公屋，「如果居住環境惡劣，申請偏遠地區的簡約公屋，反而可以提高成功率，有好有壞。」他又指，相信其餘項目最終仍能住滿，但需要更多時間，「就好像綠置居青衣青富苑，一開始交通不便滯銷，賣多幾年總會賣得出。」

記者：陳梓蔚

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