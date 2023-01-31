【DSE2023】評級上調有助升學　4360人報考應用學習科目按年急升22%

▲ 教育局近年大力推廣高中「應用學習課程」。（資料圖片，教育局提供）

中學文憑試除了提供傳統選修科目，屬「另類選科」的乙類應用學習科目（簡稱ApL），今屆多達4,360人報考，按年急升逾2成，約佔1成學校考生。升學顧問指，隨着近年有關科目最高成績評級上調，學校亦更加掌握評分，加上疫情影響學習，故吸引更多學生為博取穩定成績而報讀。

最高成績評級上調 有助升學

文憑試應用學習科目只供學校考生透過學校報考，據考評局今日（31日）公布的報考統計資料，在整體學校考生人數維持4.3萬人的情況下，今年多達4,360人報考應用學習科目，比上屆3,545人，按年急升23%，亦創2015年以來新高，此前整體考生人數水平逾6萬人。

報考人數升幅較高的科目，包括「數碼漫畫設計與製作」，按年急升63.92%至159人；「應用心理學」亦急升45%至203人；最熱門的是「西式食品製作」，有548人報考，亦按年多出1成。

自2018年，應用學習科目新增最高的「達標並表現優異（I）」級別，等同傳統科目第4級，比以往高1級。學友社學生輔導顧問吳寶城指，此類科目比傳統科目，更貼近學生興趣，亦較易「達標」，故評級上調後，更有助學生日後升學。

他相信憑着同校師兄師姐經驗，前綫教師更易按學生能力判斷是否適合報讀，因此有更多學校鼓勵學生報讀應用學習科目，退修其中1個傳統選修科。

因應新冠疫情影響學習進度，他不排除有學校鼓勵學生報讀此類較易合格科目，故需再觀察往後數年考生人數是否穩定。

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記者：馮琪雅