【DSE2023】DSE報考人數罕有回升　吳寶城：疫下重考生及末屆通識考生帶動

▲ 今屆文憑試報考人數，是自2014年以來首次回升，主要受自修生人數增加帶動。（資料圖片）

香港考試及評核局今日（30日）公布，今屆中學文憑試（DSE）有50,823人報考，按年升1.52%，是自2014年連續下跌9年以來，報考人數首次回升。有升學顧問分析，升幅是受到自修生按年急升9.5%帶動，料當中不少人是重考生，因疫情影響學習而決定再戰公開試，加上今年迎來末屆通識科考試，故自修生人數急升。而學校考生人數跟與去年一樣維持4.3萬人水平，料未能全面反映移民潮影響。

2023年DSE筆試將於4月底開考。據考評局最新公布截至去年12月報考統計資料，今年有50,823人報考，比上屆同期的50,064人，微升1.5%；當中包括43,117名學校考生及7,699名自修生，分別按年升0.2%及9.5%。

學校考生人數 維持4.3萬人水平

即將被公民與社會發展科取代的通識教育科，最後一屆考試有44,888人報考；其餘3個核心科目，中、英文及數學科，分別有45,021人、47,409人及39,330人報考。

近7成學校考生、即29,486人在4個核心科目外，再報考2個選修科目，即「4+2」組合；逾2成、即9,183人報考「4+3」組合；145人更報考「4+4」組合，有機會問鼎8科5**「超級狀元」。

最多人報考選修科 生物、經濟及化學

至於最多人報考選修科三甲，依次為生物科13,253人、經濟科12,341人，以及化學科12,264人。同樣面臨最後一屆考試的「組合科學」及「綜合科學」，則分別有259人及55人報考。

學友社學生輔導顧問吳寶城指出，主要是自修生人數上升，加上移民人數「穩定咗」，才導致總報考人數回升。他分析指，新冠疫情影響學生發揮，自然會有對成績不滿的上屆考生，選擇以自修生身份重考，加上近年大學收生分數下降，重考後可望透過成績合併（combined cert） ，以博取入讀心儀大學。他亦指，今年是重考通識科的最後機會，故會有小量學生報考。

雖然學校考生人數變化不大，但吳寶城指出，由於向來較少學生讀到中六才退學，故預計會有部分計劃移民的家庭子女，正等待完成文憑試才決定去向，實際升讀大學人數或會減少。

他提醒考生，今年報考人生穩定，故今年9月升讀大學的收生分數，預料不會再現近幾年的明顯跌幅，籲學生聯招選科要「睇得緊啲」，倘預計能夠達到去年入學中位數，才是「穩入」分數，若只達到去年四分三位數，便是比較「博」。

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記者：馮琪雅