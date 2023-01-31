  • 18°C
香港時間 : 2023201日 (週三) 00:00
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【DSE2023】DSE報考人數罕有回升　吳寶城：疫下重考生及末屆通識考生帶動

社會 22:52 2023/01/31

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

今屆文憑試報考人數，是自2014年以來首次回升，主要受自修生人數增加帶動。（資料圖片）

香港考試及評核局今日（30日）公布，今屆中學文憑試（DSE）有50,823人報考，按年升1.52%，是自2014年連續下跌9年以來，報考人數首次回升。有升學顧問分析，升幅是受到自修生按年急升9.5%帶動，料當中不少人是重考生，因疫情影響學習而決定再戰公開試，加上今年迎來末屆通識科考試，故自修生人數急升。而學校考生人數跟與去年一樣維持4.3萬人水平，料未能全面反映移民潮影響。

2023年DSE筆試將於4月底開考。據考評局最新公布截至去年12月報考統計資料，今年有50,823人報考，比上屆同期的50,064人，微升1.5%；當中包括43,117名學校考生及7,699名自修生，分別按年升0.2%及9.5%。

學校考生人數　維持4.3萬人水平

即將被公民與社會發展科取代的通識教育科，最後一屆考試有44,888人報考；其餘3個核心科目，中、英文及數學科，分別有45,021人、47,409人及39,330人報考。

近7成學校考生、即29,486人在4個核心科目外，再報考2個選修科目，即「4+2」組合；逾2成、即9,183人報考「4+3」組合；145人更報考「4+4」組合，有機會問鼎8科5**「超級狀元」。

最多人報考選修科　生物、經濟及化學

至於最多人報考選修科三甲，依次為生物科13,253人、經濟科12,341人，以及化學科12,264人。同樣面臨最後一屆考試的「組合科學」及「綜合科學」，則分別有259人及55人報考。

學友社學生輔導顧問吳寶城指出，主要是自修生人數上升，加上移民人數「穩定咗」，才導致總報考人數回升。他分析指，新冠疫情影響學生發揮，自然會有對成績不滿的上屆考生，選擇以自修生身份重考，加上近年大學收生分數下降，重考後可望透過成績合併（combined cert） ，以博取入讀心儀大學。他亦指，今年是重考通識科的最後機會，故會有小量學生報考。

雖然學校考生人數變化不大，但吳寶城指出，由於向來較少學生讀到中六才退學，故預計會有部分計劃移民的家庭子女，正等待完成文憑試才決定去向，實際升讀大學人數或會減少。

他提醒考生，今年報考人生穩定，故今年9月升讀大學的收生分數，預料不會再現近幾年的明顯跌幅，籲學生聯招選科要「睇得緊啲」，倘預計能夠達到去年入學中位數，才是「穩入」分數，若只達到去年四分三位數，便是比較「博」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅

相關文章

【DSE2023】學友社疫下復辦實體模擬試　應屆文憑試考生乏實戰經驗蝦碌百出
19:41 2022/12/04
【DSE2023】學友社疫下復辦實體模擬試　應屆文憑試考生乏實戰經驗蝦碌百出
【DSE2023】評級上調有助升學　4360人報考應用學習科目按年急升22%
22:40 2023/01/31
【DSE2023】評級上調有助升學　4360人報考應用學習科目按年急升22%
【DSE2023】考評局禁起底考官及考生違規或報警　試前仍要快測及填健康申報表
14:52 2022/12/12
【DSE2023】考評局禁起底考官及考生違規或報警　試前仍要快測及填健康申報表

你可能感興趣

【DSE2023】學友社疫下復辦實體模擬試　應屆文憑試考生乏實戰經驗蝦碌百出
19:41 2022/12/04
【DSE2023】學友社疫下復辦實體模擬試　應屆文憑試考生乏實戰經驗蝦碌百出
【DSE2023】評級上調有助升學　4360人報考應用學習科目按年急升22%
22:40 2023/01/31
【DSE2023】評級上調有助升學　4360人報考應用學習科目按年急升22%
【DSE2023】考評局禁起底考官及考生違規或報警　試前仍要快測及填健康申報表
14:52 2022/12/12
【DSE2023】考評局禁起底考官及考生違規或報警　試前仍要快測及填健康申報表
DSE 公民與社會發展科 數學科 英文科 科目 疫情 通識教育 大學 學校 中學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【新四十二章】龔嘉欣被爆與日籍男友拍拖兩年 　已共賦同居有望成兔年新娘？
11:50 2023/01/31
【新四十二章】龔嘉欣被爆與日籍男友拍拖兩年 　已共賦同居有望成兔年新娘？
【不孝子】單親母當清潔工辛勤供養留學　不孝仔攜妻兒移民：一通電話都無
12:59 2023/01/24
【不孝子】單親母當清潔工辛勤供養留學　不孝仔攜妻兒移民：一通電話都無
【崩潰爸爸】身價$7800「龍吐珠」失蹤　爸爸驚見兩兒將寵物魚變佳餚
16:35 2023/01/30
【崩潰爸爸】身價$7800「龍吐珠」失蹤　爸爸驚見兩兒將寵物魚變佳餚