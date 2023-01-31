【陳日君留醫】陳日君月初赴梵蒂岡前身體多處發炎疼痛　回港後曾呼吸困難入院留醫

▲ 陳日君1月初遠赴梵蒂岡，出席榮休教宗本篤十六世的喪禮。（陳日君facebook圖片）

現年91歲的天主教香港教區榮休主教陳日君現正留醫。陳日君月初獲法庭批准取回護照到梵蒂岡出席榮休教宗本篤十六世的喪禮，他今晚（30日）透過社交網站發文透露，自己在出發前已肩膊發炎、背脊疼痛，雙手麻痺，但由於喪禮對他非常重要，故他仍然決定啟程，回港後曾呼吸困難，入院留醫至今。

陳日君早前因「612基金」被警方以「串謀勾結外國勢力」為由拘捕正保釋候查。他今晚在facebook發布致囚友信函，提及今次能夠獲法庭批准取回護照、進行羅馬四日之行「仿如奇蹟」，

我遠赴羅馬，感覺到自己是代表全香港、全中國的教友，向教宗本篤十六世表示我們的敬愛。

惟他的傷患在回港後一直未康復，他說回港後十多天一直在修院休養，惟其後出現惡化，雙手腫脹起來，他說：

到年初一晚上，呼吸甚至開始困難，這讓我想起了2016年攻擊我肺部的那種病菌（當時須留醫三星期），這令我開始緊張並決定去醫院，很幸運，經檢查後並非六年前的病菌。

他亦透露，「香港最高級的醫生」正在照顧他，籲囚友放心，並希望信徒祈禱。

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責任編輯：馮琪雅