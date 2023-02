【巴黎男裝周】黃偉文＋Mile+張家朗現身Dior Men　Netflix群星閃耀成大贏家【內附多圖】

▲ 剛曲終人散的巴黎男裝周,出席的嘉賓以海量計,當中有張家朗,泰國的Mile和黃偉文。

剛過去的1月尾,作為真正踏入後疫情時期舉行的巴黎2023秋冬男裝展,來自五湖四海的嘉賓和傳媒幾乎回復2019年疫情前的多,大家齊齊將口罩拋到天際以外,整個巴黎市車水馬龍,與香港相比是久違了的熱鬧,有趣的是今年時裝周的大贏家不是時裝品牌,而是出現於串流平台Netflix各影集裏的影星。

整整3年的疫情期,到今天才彷彿好慢慢退卻下來,這方面歐美比我們快走一點,在剛過去的一連5日在巴黎舉行的2023秋冬男裝周,除了在地鐵上偶爾看到帶上口罩的乘客外,街上人的臉上和口罩「絕緣」,大家仍舊看見CHANEL和Hermes的門前排滿了等候入內購物的顧客,怪不得這兩大超級品牌在疫情期間如常加價。

而與往日不同的是,來自中國的傳媒大幅度減少,據說是因為碰上春節假期又或是護照問題所致。但正所謂The show must go on,3年的疫情期一過,這一次男裝展的回歸感覺更是熱鬧,來自四方八面到訪的影星更是多不勝數,幾乎每一場時裝展場館的門前都有大量「粉絲」冒著嚴寒等待,目的只有一個——就是一睹偶像們的風采。

說到超過過千「粉絲」於時裝展場館外等候的,一定不少得Louis Vuitton和Dior Men,兩個同在LVMH門下的超級品牌搭建場館之大不惜工本,就如體育館般大可容納過千位觀眾一齊來見證來季新裝的品牌。

▲ Dior Men和Louis Vuitton的時裝展都是不惜工本的大製作,以前者為例,有管弦樂團即場演奏、有錄像播放,有全球Live Stream直播,有最頂級的男模和來自四方的嘉賓,用盛宴來形容絕不為過。(攝影:Douglas Ning)

前者首次將男裝設計責任交由法國新晉的年青人品牌KidSuper處理(公告暫時只限一季),擺明車馬探測市場水溫,場內被布置成家居模樣,加上找來西班牙歌手Rosalia站在車上現場高歌,氣氛好不熱鬧,不少服裝走streetwear路線,LV決意擁抱年青人市場的姿態顯然易見。

相反Dior Men走詩情畫意路線,場館內有管弦樂團演奏,朗讀詩詞代替歌詞,帶出當時年僅21歲的Yves Saint Laurent以天才姿態接手Dior Couture House的時刻,希望營造出舊世界與新世界兩條截然不同的時空交錯重遇。

正因為兩個品牌的目標顧客不同,因此,大家邀請的來賓亦不盡相同,LV在場可見不少著名黑人rapper等,例如Headie One,秉承了已故男裝創作總監Virgil Abloh挑選賓客的取向。

至於Dior Men則是公子哥兒的世界,由品牌時裝展的常客David Beckham、到荷里活影星兼代言人《蝙蝠俠》Robert Pattinson和《怪獸與牠們的產地》的Eddie Redmayne一一到來。

而似乎以明星掛帥招徠收視的風氣在這年頭更是有增無減,看看從前對名人不屑一眼的Yohji Yamamoto,今次亦找來曾在《Emily in Paris》演出的法國演員Bruno Gouery出席,可見後疫情期時裝品牌的經營方針亦有所改變。

串流平台的天下

說到Netflix串流平台上播映的《Emily in Paris》,這一次巴黎男裝周的大贏家其實並不是哪一個時裝品牌,真正的勝利者是Netflix裏各大影集上出現過的演員,單是《Emily in Paris》除了主角Lily Collins礙於女性身份沒有現身於男裝周外,幾乎所有曾參演該劇的演員都可見於時裝展上(女演員在緊接的Haute Couture展亮相)。

除此以外,還有《Wednesday》裏飾演終極妖怪的Hunter Doohan、英國BL劇《Heartstopper》的主角Kit Connor、另一套BL劇《Elite》裏第5季才出現的Manu Rios等,可見Netflix在全球的滲透力有多強,感覺將往日荷里活的電影明星相比下去,至於哪一位荷里活名星可以與Netflix的一眾演員抗衡?

現場所見似乎少男少女們看見他叫得最聲嘶力竭的,就是憑《Call Me By Your Name》而成名的Timothee Chalamet。

