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【變種病毒】Omicron新變種「雙頭犬」現蹤港台　CH.1.1傳播力強更易致重症

健康 11:14 2023/02/01

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Omicron新變種「雙頭犬」現蹤港台，CH.1.1傳播力強更易致重症。

新冠病毒疫情未止。近日一種Omicron變種CH.1.1在全球多地傳播，自去年11月出現後，已擴散到至少72個國家或地區，有研究指該變種傳播力強、更易引致重症。

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本港現130宗個案

CH.1.1是Omicron變異株BA.2.75的其中一個分支，澳洲流行病學家Mike Honey將CH.1.1命名為「Orthrus」，亦即希臘神話中的雙頭犬。

根據病毒數據庫outbreak.info網站指出，CH.1.1的傳播率自去年11月起迅速上升，目前佔全球每日檢測樣本約10%。

美國俄亥俄州立大學研究人員近日發布的一篇論文指出，CH.1.1去年秋季在東南亞出現，現時在新西蘭部分地區約有三分一病例屬於CH.1.1變種，而本港亦發現130宗有關個案，約佔新病例四分一。另外，英國、巴布亞新畿內亞、日本、南韓、台灣等地均有現蹤。

傳播力強更易致重症

該研究又指，在CH.1.1的S蛋白中發現L252R突變，此突變曾於Delta變種中出現過，較易與ACE2受體結合，導致免疫逃逸，有機會令疫苗無效，並更易引發重症。

瑞士巴塞爾大學計算生物學家Cornelius Romer上周發表報告指，CH.1.1和XBB.1.5一樣具有高度的傳播性，估計將以平均每兩周增加1倍的速度上升。世界衛生組織（WHO）亦已在1月25日將CH.1.1列為正在監測中的變種病毒。

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責任編輯：羅嘉欣

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