【校園現象】學校書記呻港童慣做「伸手黨」　事事靠父母外傭代勞︰中學小學化

▲ 一名學校書記分享他在校園所見的學生百態。

有港童被指欠缺自理能力，家長對他們百般遷就。有學校書記在社交平台投稿，分享他在校園所見的學生百態，他們大小事都要父母或外傭代勞，同時批評家長縱容小朋友所致。

一個電話即撲書到校

該名學校書記投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」表示，在校務處工作接觸到不同類型家長，發現這代家長容易縱容小朋友。他總結這種新常態為「大學中學化，中學小學化」，學生事事都由父母代勞甚至代出頭，導致孩子欠缺自行解決問題的能力。

他舉例學生忘記帶書、帶運動服等，以前一代的學生或會問隔離班同學借用，現在的學生卻會走到校務處告知書記，要求代為處理，「更甚係有啲會同我哋講話冇錢，仲問校務處借錢」。遇到學生這些小問題，他們一般建議「你直接同返老師講或者（問）同學借啦」。他補充︰

有啲學生一個電話打俾家長或者工人姐姐，家人就千里迢迢由屋企撲本書、欠帶嘅嘢拎嚟學校。

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斥家長推卸責任

學校書記不解為何現在的家長視之為理所當然，他憶述自己的學生時代，媽媽會任由他被老師責罰。他提及學校最近舉行陸運會，地點在鄰區的運動場，學生大多自行到達運動場。不過，有家長來電投訴「點解要去到咁遠搞」，大呻太早沒時間接載子女去運動場。他形容家長說出離譜說話：

我唔識教佢搭車，你哋學校安排吓喇！

他認為家長不教子女自行乘車到運動場，卻將責任推卸給學校。

網民普遍認同學校書記的說法，有感現今家長過分縱容小朋友，「愛他變成害他」。有網民留言，「有啲係家長縱出嚟，有啲係社會迫成」、「以前個個家庭生幾個無咁矜貴，家吓一個B就七星伴月（雙方祖父母、父母加工人）」。可是有網民覺得學校亦將責任推卸給家長，「要求家長幫學生『跟』功課？其實大家都半斤八兩」。

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文章獲「生仔要考牌系列」授權。

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責任編輯︰王明芳