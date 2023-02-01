【兒童理財】做家務賺零用每月獲10%利息　父鼓勵10歲仔理財一年存款曝光

▲ 父親為鼓勵兒子儲錢，每月給予10%利息。

新年過後，孩子們利是大豐收，是一個教育孩子理財的好機會。內地有爸爸為了培養10歲兒子的金錢觀，讓孩子透過做家務、學習等賺取報酬，並開設「私人銀行」幫孩子存錢，存款達一定數額還會有10%利息，一年下來存款已達逾1500元人民幣。

據內地媒體報道，山東濟南一名徐姓父親，為了培養孩子正確的理財觀念，制定了一項計劃，讓10歲兒子透過做家務、學習等勞動獲得報酬，例如完成拖地、掃地等家務，每項獎勵1元（人民幣‧下同）、寫完一篇作文5元，若偷懶沒有做好功課則要倒扣2元。

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只要存款滿50元達一個月以上，父親就會依金額的10%支付存款利息，按計劃實施一年後，兒子的首筆年收入共計1570元（約1820港元），期間孩子還用親手賺來的錢，請父母吃了30元的羊肉湯。

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徐父透露，最初只想讓孩子養成良好理財習慣，但漸漸發現孩子有很大轉變，例如更積極做家務、學習亦更有熱情，而且兒子通過勞動賺取收入，也能體會賺錢不容易；通過存錢獲得利息，也能讓兒子感受到存錢的樂趣，所以決定繼續這項理財計劃。兒子則表示，自己這一年最大的變化就是不亂花錢，「例如看中價格較高的產品，會等打折時才買」。

對於徐父的教育方式，網民的意見不一，有人表示讚同，認為從小培養孩子的理財觀念做法正確，然而，有人則認為家務是孩子應該要做，家庭中互相付出，不應該用錢來作為報酬，「理財要適度，會賺會花最好，不要變成只為賺錢才做家務」。

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責任編輯︰王明芳