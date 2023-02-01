  • 22°C
香港時間 : 2023201日 (週三) 12:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【視帝回港】返港帶女兒食漢堡陳自瑤未見影　王浩信強調不放棄香港市場

娛樂 10:46 2023/02/01

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

王浩信跟女兒享天倫樂。

王浩信（Vincent）跟陳自瑤（Yoyo）近年屢傳「分」訊，去年8月指報道指Yoyo同Vincent已正式離婚，結束即將11年婚姻關係，Vincent寄情工作，主攻內地市場發展。

趁著農曆新年，王浩信低調返港跟女兒團聚，昨晚（1月31日）更於IG上載女兒王靖喬的照片，不過為保謢愛女，Vincent以心心圖案遮著女兒雙眼，只見女兒QQ雙手拿著漢堡包，而更Vincent寫道：「Burger is always our thing.」

【婚變】報道指王浩信陳自瑤離婚　屢傳婚姻出現問題關係破裂

    點擊圖片放大
    +6
    +5

倒模陳自瑤靚樣

看來兩父女食漢堡包已經很滿足，不過就未見陳自瑤的影蹤，由於Vincent近年甚少分享愛女的QQ的照片。

有網民留言：「以為你個acc比人hack左」，有網民更說11歲的QQ已長得亭亭亭玉立，當中有網民留言：「阿女阿?大得好快，好似幾可愛，yoyo係身邊?」、「可愛的小美人，胖嘟嘟的小臉蛋！」和「王家有囡初長成」等，對於網民大讚愛女可愛，Vincent十分受落，以心心圖案回覆網民！

最新影片推介：王丹妮廖子妤專訪

Vincent跟YoYo於2011年結婚，翌年4月女兒王靖喬出世，而QQ亦甚少曝光。

不過，於2021年王浩信於家中開直播時，當時9歲的靖喬於直播中現身一秒，清晰看到其少女容貌，圓圓的臉孔十分可愛。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【視帝婚變】王浩信婚後無阻異性緣　與拍檔蔡思貝江嘉敏傳緋聞

王浩信今年連播兩劇

另外，低調回港的Vincent更相約公關好友鄭紹康食飯聚，日前鄭紹康在IG分享合照，早前為演劇而剃頭的他頭髮已留長，皮膚白滑氣色不錯。

而Vincent接受媒體訪問時稱，香港是他成長和開展事業的地方，故希望拍多一點港劇，今年更會播映兩套廣東話的劇集，包括《廉政狙擊》和 《狀王之王宋世傑》，由於中港兩地已通關，Vincent今年會兼顧兩邊工作。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【星二代】捕捉梁浸浸日常令上海豪宅曝光　鄭希怡花逾34萬供女兒讀國際學校
12:02 2023/01/20
【星二代】捕捉梁浸浸日常令上海豪宅曝光　鄭希怡花逾34萬供女兒讀國際學校
【星二代】鄧梓峰28歲大女有樣有身材有學歷 曬三點式泳衣騷長腿性感惹火
14:34 2023/01/25
【星二代】鄧梓峰28歲大女有樣有身材有學歷 曬三點式泳衣騷長腿性感惹火
【明星家居】李璨琛搬新屋迎接第二胎　客廳不及舊居寬敞Lucy夠唔夠玩？
18:20 2023/01/26
【明星家居】李璨琛搬新屋迎接第二胎　客廳不及舊居寬敞Lucy夠唔夠玩？
【星二代】吳啟華愛女吳熙兒倒模媽咪靚樣　14歲「氣質美少女」挑戰沈月做最靚星二代
12:32 2023/01/27
【星二代】吳啟華愛女吳熙兒倒模媽咪靚樣　14歲「氣質美少女」挑戰沈月做最靚星二代

你可能感興趣

【星二代】捕捉梁浸浸日常令上海豪宅曝光　鄭希怡花逾34萬供女兒讀國際學校
12:02 2023/01/20
【星二代】捕捉梁浸浸日常令上海豪宅曝光　鄭希怡花逾34萬供女兒讀國際學校
【星二代】鄧梓峰28歲大女有樣有身材有學歷 曬三點式泳衣騷長腿性感惹火
14:34 2023/01/25
【星二代】鄧梓峰28歲大女有樣有身材有學歷 曬三點式泳衣騷長腿性感惹火
【明星家居】李璨琛搬新屋迎接第二胎　客廳不及舊居寬敞Lucy夠唔夠玩？
18:20 2023/01/26
【明星家居】李璨琛搬新屋迎接第二胎　客廳不及舊居寬敞Lucy夠唔夠玩？
王浩信 陳自瑤 娛樂人物職業 演員 家庭關係 TVB 離婚 星二代

最高瀏覽

【新四十二章】龔嘉欣被爆與日籍男友拍拖兩年 　已共賦同居有望成兔年新娘？
11:50 2023/01/31
【新四十二章】龔嘉欣被爆與日籍男友拍拖兩年 　已共賦同居有望成兔年新娘？
大劉甘比兒子主動捐出利是錢　陳凱韻感欣慰：心甜了
19:15 2023/01/31
大劉甘比兒子主動捐出利是錢　陳凱韻感欣慰：心甜了
【嚇破膽】禮儀師停屍間獨自守夜　電話響Siri突講「4個字」嚇到即逃
17:52 2023/01/31
【嚇破膽】禮儀師停屍間獨自守夜　電話響Siri突講「4個字」嚇到即逃