【視帝回港】返港帶女兒食漢堡陳自瑤未見影　王浩信強調不放棄香港市場

▲ 王浩信跟女兒享天倫樂。

王浩信（Vincent）跟陳自瑤（Yoyo）近年屢傳「分」訊，去年8月指報道指Yoyo同Vincent已正式離婚，結束即將11年婚姻關係，Vincent寄情工作，主攻內地市場發展。

趁著農曆新年，王浩信低調返港跟女兒團聚，昨晚（1月31日）更於IG上載女兒王靖喬的照片，不過為保謢愛女，Vincent以心心圖案遮著女兒雙眼，只見女兒QQ雙手拿著漢堡包，而更Vincent寫道：「Burger is always our thing.」

【婚變】報道指王浩信陳自瑤離婚 屢傳婚姻出現問題關係破裂

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倒模陳自瑤靚樣

看來兩父女食漢堡包已經很滿足，不過就未見陳自瑤的影蹤，由於Vincent近年甚少分享愛女的QQ的照片。

有網民留言：「以為你個acc比人hack左」，有網民更說11歲的QQ已長得亭亭亭玉立，當中有網民留言：「阿女阿?大得好快，好似幾可愛，yoyo係身邊?」、「可愛的小美人，胖嘟嘟的小臉蛋！」和「王家有囡初長成」等，對於網民大讚愛女可愛，Vincent十分受落，以心心圖案回覆網民！

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Vincent跟YoYo於2011年結婚，翌年4月女兒王靖喬出世，而QQ亦甚少曝光。

不過，於2021年王浩信於家中開直播時，當時9歲的靖喬於直播中現身一秒，清晰看到其少女容貌，圓圓的臉孔十分可愛。

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王浩信今年連播兩劇

另外，低調回港的Vincent更相約公關好友鄭紹康食飯聚，日前鄭紹康在IG分享合照，早前為演劇而剃頭的他頭髮已留長，皮膚白滑氣色不錯。

而Vincent接受媒體訪問時稱，香港是他成長和開展事業的地方，故希望拍多一點港劇，今年更會播映兩套廣東話的劇集，包括《廉政狙擊》和 《狀王之王宋世傑》，由於中港兩地已通關，Vincent今年會兼顧兩邊工作。

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