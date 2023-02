【視帝回港】返港帶女兒食漢堡陳自瑤未見影　王浩信強調不放棄香港市場

▲ 王浩信跟女兒享天倫樂。

王浩信(Vincent)跟陳自瑤(Yoyo)近年屢傳「分」訊,去年8月指報道指Yoyo同Vincent已正式離婚,結束即將11年婚姻關係,Vincent寄情工作,主攻內地市場發展。

趁著農曆新年,王浩信低調返港跟女兒團聚,昨晚(1月31日)更於IG上載女兒王靖喬的照片,不過為保謢愛女,Vincent以心心圖案遮著女兒雙眼,只見女兒QQ雙手拿著漢堡包,而更Vincent寫道:「Burger is always our thing.」

倒模陳自瑤靚樣

看來兩父女食漢堡包已經很滿足,不過就未見陳自瑤的影蹤,由於Vincent近年甚少分享愛女的QQ的照片。

有網民留言:「以為你個acc比人hack左」,有網民更說11歲的QQ已長得亭亭亭玉立,當中有網民留言:「阿女阿?大得好快,好似幾可愛,yoyo係身邊?」、「可愛的小美人,胖嘟嘟的小臉蛋!」和「王家有囡初長成」等,對於網民大讚愛女可愛,Vincent十分受落,以心心圖案回覆網民!

Vincent跟YoYo於2011年結婚,翌年4月女兒王靖喬出世,而QQ亦甚少曝光。

不過,於2021年王浩信於家中開直播時,當時9歲的靖喬於直播中現身一秒,清晰看到其少女容貌,圓圓的臉孔十分可愛。

王浩信今年連播兩劇

另外,低調回港的Vincent更相約公關好友鄭紹康食飯聚,日前鄭紹康在IG分享合照,早前為演劇而剃頭的他頭髮已留長,皮膚白滑氣色不錯。

而Vincent接受媒體訪問時稱,香港是他成長和開展事業的地方,故希望拍多一點港劇,今年更會播映兩套廣東話的劇集,包括《廉政狙擊》和 《狀王之王宋世傑》,由於中港兩地已通關,Vincent今年會兼顧兩邊工作。

