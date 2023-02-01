【晚吹戀講嘢】楊埕遭前度亮刀威脅報警　恐怖情人曾「發酒癲」跳車

▲ 楊埕任《晚吹戀講嘢》的嘉賓。

ViuTV兩性清談節目《晚吹戀講嘢》由郭嘉駿（193）、郭奕芯（Ashina）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）主持，在昨晚（1月31日）播出的一集《晚吹戀講嘢》，主題為「人上C1 我上C1」。

藝人楊埕現身分享昔日戀上恐怖情人的慘痛經歷，當年更因男友而鬧上娛樂版頭條，令其星途受損。

【晚吹戀講嘢】初戀男友曾願「以命換命」折壽十年求甦醒 患癌不復合怕成負累

▲ 楊埕（影片截圖）

未有聽朋友勸告

現年29歲的楊埕，曾參加2014年香港小姐競選，翌年獲澳門選美連盟香港分部委任為國際小姐的香港代表，同年10月代表香港到日本東京參加2015年國際小姐。她於2017年簽約TVB，不過至2020年結束賓主關係。

不過她在兩年前，曾因傷人案而成為C1的主角。楊埕在《晚吹戀講嘢》憶述經朋友介紹而認識該名前度男友，她指自己起初因不是常見面而不太了解對方，認為對方看起來像好好先生。

她認為自己是想找人陪自己，而男方追求楊埕時，楊埕也未有聽朋友的勸告，不理會男方是一個會「發酒癲」的人。

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前度「發酒癲」跳車

及後，二人拍拖約半年時就「見真章」，楊埕的前度在喝酒過後就會打朋友，並令朋友的眼鏡𠝹傷臉至流血，楊埕當時也覺得有一些問題。

她指前度男友在疫情期間，一星期就會出現兩至三次「發酒癲」。有一次在凌晨時間，楊埕與助手打算送男方回家，男方指自己還打算到其他地方，便說：「你哋唔去吖嘛？我跳車喇！」

男方把話說畢後，拉開車門就跳出去，而當時就是在紅隧前一點的地方，男方最後被抬上救護車並送往醫院作檢查，楊埕也請男方的家人到醫院。在翌日，男方完全不記得昨晚發生過甚麼事，他更向楊埕認錯，情況也好了一個月。

楊埕認清要斷絕關係

在前度男友跳車後，楊埕也不太想保存這段關係，只是楊埕生日時會外出食飯，而男方又向朋友指已認定楊埕。

此時，浩南指男方是大脾氣、酗酒，就好奇雙方曾否因這一些問題而爭執起來，又指情況是一次比一次嚴重。楊埕就指自己的底線愈來愈低時，對方就覺得可以變本加厲，並覺得要摧毀所有事物。

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以跳樓作要脅

當楊埕要求分手時，男方就跑上露台，身體已有約6至7成已跨了出去，楊埕就跑去拉著對方，二人一起跌在地上。一、兩分鐘過後，男方又走到浴室洗澡。

楊埕覺得雙方不再見面是最好的方法，Helen覺得面對勒索，自己一定會冷靜地離開現場，然後報警，以杜絕他傷害下一個人。

當二人已一段時間未有見面後，男方就在醉酒後，在凌晨時到楊埕家門前大吵大鬧、按門鈴，向楊埕的家人說：「我要楊埕出嚟！」後來，楊埕致電予男方的男性朋友，請他們把好兄弟接走。

「佢就攞把刀拮過嚟」

楊埕與當時約拍拖一年的前度男友已共賦同居，楊埕後來趁男方外出食飯時，再把自己剩餘的物件搬走。男方在吃飯時便喝醉，於是提早回家，當看到楊埕在收拾物件時，他就二話不說地拿起刀。

Ashina指自己會向對方說：「好啊，你隊死我。就報警拉佢，警察一定會搵到。我死咗，做鬼都跟住你。佢呢啲人就係要你驚佢，但我唔會驚你。你最好殺到我，報警就有罪證。」

▲ Ashina（中）突然爆seed！（影片截圖）

楊埕指整件事是發生得很快，是要立即離開現場：「佢就攞把刀（水果刀）拮過嚟。」對方當時是真的拿刀刺向她，並且會自言自語，「你唔一齊，我咪殺咗你再跳樓。」

楊埕憶述那把水果刀掠過她的臉，並已在滴血，她再推開對方的手，並馬上縮下並離開。

她坦言事件對其事業有所影響，不再起用她。她指現時有機會在《戀講嘢》中解釋整件事，就不會再有保留。她指自事件發生後，她是不用與酗酒的男士接觸，並在事發一年後，連拿刀切蛋糕也感害怕，是完全再進入廚房。

男方仍有以短訊向楊埕發出生日祝賀，不過她是直接不用回覆，而男方也向二人的共同朋友指忘記了當天發生了甚麼事。

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