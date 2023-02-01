  • 22°C
香港時間 : 2023201日 (週三) 12:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食用安全】34歲男邊玩手機邊充電觸電　同事3日後上門揭陳屍床上

食用安全 11:09 2023/02/01

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

34歲男躺床邊玩手機邊充電觸電身亡，同事上門揭遺體發黑腐爛。

切勿邊玩手機邊充電！一名34歲男子日前在睡前將手機連接床頭充電器充電，疑似充電同時躺床握手機使用，導致觸電身亡，遺體更在3日後才被發現。

最新影片：

綜合外媒報道，34歲泰國男子Puttawat Kamwan在珠寶店任職，其同事發現他連續3日缺勤，打電話無人接聼，擔心之下決定上門查看，結果發現房門打開。在女房東帶領入屋後，衆人驚見男子陳屍床上，遺體發黑更開始腐爛。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

據現場觀察，死者躺在床上，右手還握著連接床頭充電線的手機，疑似意外發生時正邊玩手機邊充電。警方宣稱，案發現場無證據表明死者是被謀殺，初步推論男子因觸電而死，需等待驗屍結果作證實。

而男子所住大樓的管理人表示，死者平常都是一個人在家安靜休息，不和他人交談；有時下班後會喝幾罐啤酒。因此，當發現死者房門開著、人躺在床上時，也未察覺異狀，以為他只是生病。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【奪命意外】洗澡後躺床玩手機　17歲女慘遭電死疑一個原因出事
10:55 2022/08/03
【奪命意外】洗澡後躺床玩手機　17歲女慘遭電死疑一個原因出事
【食用安全】手機放床邊突自燃起火　男子熟睡後背被燒傷【附燒傷急救法】
14:37 2022/05/30
【食用安全】手機放床邊突自燃起火　男子熟睡後背被燒傷【附燒傷急救法】
【充電安全】53%兒童慣在床上或枕頭底叉電　易燃物品+高溫可直接薰黑燒穿床單
15:00 2022/01/06
【充電安全】53%兒童慣在床上或枕頭底叉電　易燃物品+高溫可直接薰黑燒穿床單

你可能感興趣

【奪命意外】洗澡後躺床玩手機　17歲女慘遭電死疑一個原因出事
10:55 2022/08/03
【奪命意外】洗澡後躺床玩手機　17歲女慘遭電死疑一個原因出事
【食用安全】手機放床邊突自燃起火　男子熟睡後背被燒傷【附燒傷急救法】
14:37 2022/05/30
【食用安全】手機放床邊突自燃起火　男子熟睡後背被燒傷【附燒傷急救法】
【充電安全】53%兒童慣在床上或枕頭底叉電　易燃物品+高溫可直接薰黑燒穿床單
15:00 2022/01/06
【充電安全】53%兒童慣在床上或枕頭底叉電　易燃物品+高溫可直接薰黑燒穿床單
健康問題 網絡熱話 泰國

最高瀏覽

【新四十二章】龔嘉欣被爆與日籍男友拍拖兩年 　已共賦同居有望成兔年新娘？
11:50 2023/01/31
【新四十二章】龔嘉欣被爆與日籍男友拍拖兩年 　已共賦同居有望成兔年新娘？
大劉甘比兒子主動捐出利是錢　陳凱韻感欣慰：心甜了
19:15 2023/01/31
大劉甘比兒子主動捐出利是錢　陳凱韻感欣慰：心甜了
【嚇破膽】禮儀師停屍間獨自守夜　電話響Siri突講「4個字」嚇到即逃
17:52 2023/01/31
【嚇破膽】禮儀師停屍間獨自守夜　電話響Siri突講「4個字」嚇到即逃