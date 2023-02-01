【食用安全】34歲男邊玩手機邊充電觸電　同事3日後上門揭陳屍床上

▲ 34歲男躺床邊玩手機邊充電觸電身亡，同事上門揭遺體發黑腐爛。

切勿邊玩手機邊充電！一名34歲男子日前在睡前將手機連接床頭充電器充電，疑似充電同時躺床握手機使用，導致觸電身亡，遺體更在3日後才被發現。

最新影片：

綜合外媒報道，34歲泰國男子Puttawat Kamwan在珠寶店任職，其同事發現他連續3日缺勤，打電話無人接聼，擔心之下決定上門查看，結果發現房門打開。在女房東帶領入屋後，衆人驚見男子陳屍床上，遺體發黑更開始腐爛。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

據現場觀察，死者躺在床上，右手還握著連接床頭充電線的手機，疑似意外發生時正邊玩手機邊充電。警方宣稱，案發現場無證據表明死者是被謀殺，初步推論男子因觸電而死，需等待驗屍結果作證實。

而男子所住大樓的管理人表示，死者平常都是一個人在家安靜休息，不和他人交談；有時下班後會喝幾罐啤酒。因此，當發現死者房門開著、人躺在床上時，也未察覺異狀，以為他只是生病。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣