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【轉型求變】廖碧兒生意受挫計劃開咖啡店　Bernice花7位數交流考察學做生意

娛樂 12:18 2023/02/01

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熱門 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

廖碧兒（Bernice）花7位數學費入讀全球頂級的工商管理學府。

疫情令飲食業受挫，廖碧兒（Bernice）之前被逼關閉了中央廚房，轉型開設咖啡店做年輕人生意，另覓新出路。

好學不捲的廖碧兒早前花費7位數，入讀全球頂級的工商管理學府，且經常四出交流及實地考察。

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赴多地考察

Bernice花7位數學費修讀工商管理課程，在17個月的課程期間先後到法國、新加坡及杜拜上課，且赴以色列、美國、巴西等地考察，吸收經驗。

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轉型求出路

Bernice於疫情下忍痛關閉曾投資百萬元的中央廚房，而旗下酒吧雖然助她賺錢，卻亦面臨其他疫情問題，令其收入減少。

她曾指疫下做生意困難，需要不斷想出新構思，不能固步自封。

她跟其他股東正在商量開設咖啡店的事宜，並正為食材來源、咖啡店位置等問題討論，希望在規劃好的情況下開店。

此外，Bernice早已將紅酒生意轉為以網上形式經營，因而未有大受疫情影響。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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