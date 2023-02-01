【轉型求變】廖碧兒生意受挫計劃開咖啡店 Bernice花7位數交流考察學做生意
娛樂 12:18 2023/02/01
疫情令飲食業受挫，廖碧兒（Bernice）之前被逼關閉了中央廚房，轉型開設咖啡店做年輕人生意，另覓新出路。
好學不捲的廖碧兒早前花費7位數，入讀全球頂級的工商管理學府，且經常四出交流及實地考察。
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赴多地考察
Bernice花7位數學費修讀工商管理課程，在17個月的課程期間先後到法國、新加坡及杜拜上課，且赴以色列、美國、巴西等地考察，吸收經驗。
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轉型求出路
Bernice於疫情下忍痛關閉曾投資百萬元的中央廚房，而旗下酒吧雖然助她賺錢，卻亦面臨其他疫情問題，令其收入減少。
她曾指疫下做生意困難，需要不斷想出新構思，不能固步自封。
她跟其他股東正在商量開設咖啡店的事宜，並正為食材來源、咖啡店位置等問題討論，希望在規劃好的情況下開店。
此外，Bernice早已將紅酒生意轉為以網上形式經營，因而未有大受疫情影響。
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撰文 : TOPick柴犬出動