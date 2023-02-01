【癌症殺手】脚趾生黑痣揭患黑色素瘤　28歲KOL不敵癌魔離世

▲ 澳洲KOL脚趾生黑痣，求醫揭患黑色素瘤，最後不敵癌魔離世終年28歲。

身體出現異狀就要即時求醫。澳洲一名28歲網紅，8年前發現腳趾上突然多了一顆痣，經檢查後竟是罹患黑色素瘤，並且擴散到其他部位。2022年7月，她被宣判只剩下幾個月的生命，最終於今年1月14日病逝。

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綜合外媒報道，28歲的澳洲網紅弗爾納希爾（Natalie Fornasier）於8年前發現自己的腳趾上有一顆巨大的痣，就醫檢查後，診斷出罹患皮膚癌，並變成了轉移性黑色素瘤（metastatic melanoma）。弗爾納希爾檢查出來時已經是第3期，而癌細胞也擴散到其他部位。近日也傳出了她癌逝的消息，其丈夫昨日（31日）在弗爾納希爾的IG證實，妻子已於1月14日長眠，而這一悲傷的消息讓不少粉絲哀痛不已。

得知患癌後，弗爾納希爾沒有就此放棄，反而樂觀面對，並經常在IG專頁上分享自己抗癌的心路歷程。不幸的是，她的病情一直都沒有好轉，2022年7月末，她被醫生宣判癌症已經發展到了末期，只剩下幾個月可以活了。

爾納希爾最後一次發文是在去年12月21日，她稱自己已經無法不依靠輔助裝置行走，感覺到雙腿充滿液體，全身上下24小時都在痛，「腫瘤的負擔太重了，我的疼痛慢慢加重，每天都能感覺到身體又變慢一些」，弗爾納希爾知道自己隨時都有可能離開，因此非常珍惜當下的每分每秒，同時也感謝大家對她的愛。

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皮膚科專科醫生胡惠福曾接受TOPick訪問時表示，黑色素瘤屬惡性皮膚癌的一種，約佔整體皮膚癌患者人數的5%，主要是從黑色素細胞演變出來的癌症，可以出現在身上任何一個位置，任何一個皮膚部位也可受影響。胡醫生指出，亞洲人患上黑色素瘤，較常見是會影響到指甲、手板、腳板或黏膜組織，腫瘤生長速度比較快一點。許多時很早期就有蔓延、擴散迹象，可擴散到附近淋巴結，甚至遠端器官如肺部組織，所以需盡早確診醫治。

胡醫生解釋，一般良性癦痣的邊界比較規則明顯，顏色比較均勻，通常呈單一顏色，亦無太大變化。但如果是黑色素瘤，形狀可以變得比較不規則，變大凸起，顏色也會變得不均勻，可呈多種顏色，如變啡、變藍或變黑等，邊界會變得比較模糊一點，以及可能不規則，甚至有點痕癢、流血、潰瘍等變化。如果發現有這種情況，就要儘早求醫。

黑色素瘤ABCDE識別法

胡醫生表示，市民大眾或醫生，都可根據黑痣外觀上一些可疑的「ABCDE特徵」，去判斷是否患上黑色素瘤。

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而黑色素瘤高危一族，胡醫生分享是包括身上有許多癦痣的人士、皮膚易曬傷卻難曬黑的人士、皮膚比較白的人士、經常曝曬的人士，尤其小時候常曝曬，風險也會較高。至於曾經患上黑色素瘤，又或家族成員患過黑色素瘤的人士，都是高風險人士。如果身體免疫系統比較差一點，例如愛滋病患者，又或曾接受器官移植的病人，患黑色素瘤的風險也會增加。

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責任編輯：羅嘉欣