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【歲月痕跡】52歲莫文蔚近照曝光　新年開工黑眼圈法令紋暴現

保健美顏 13:37 2023/02/01

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52歲莫文蔚近照曝光，新年開工黑眼圈法令紋暴現。

52歲莫文蔚（Karen）一向保養得宜，過往長年在外地工作生活的她今年罕有地回港過年，心情大好的她更主動於社交平台分享拜年照。不過，其中一幅與眾親友的合照中，莫文蔚臉容卻似乎憔悴不少，不但眼袋和黑眼圈非常突出，臉上更有法令紋，彷彿老了不少。有網民頓驚訝質疑莫文蔚真實狀態是否如此，又笑她是次似乎「老貓燒鬚」。

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莫文蔚自從在2021年結束世界巡迴演唱會之後，便開始休養生息，今年難得回港過年，不但做孝順女陪母親看舞台劇，又不時睇演唱會騷，生活十分捨意。不過，熱愛工作的她，年初六便開爐，並於微博上載2張照片，分別是個人獨照及大合照，並留言道：「年初六開工大吉，祝各位萬事勝意！心想事成。莫家寶貝仝人鞠躬。」相中除了有莫文蔚媽媽，老公Johannes亦陪在她身旁。

兩幅照片中，莫文蔚均一身紅衣穿著，完全配合新年過節氣氛。惟不少網民卻對大合照中的莫文蔚感到驚嚇，因為大合照中的她皺紋和黑眼圈均暴現，較旁邊明艷動人的獨照，有頗大差距。不過有網民亦為莫文蔚抱不平指她已經50歲了，這樣的狀態算是Keep得很好。

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責任編輯：羅嘉欣

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