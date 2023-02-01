【風流富商】86歲趙世曾拖女伴行銅鑼灣　一生風流豪言女友遍世界各地

▲ 86歲趙世曾疑拖新女友行街。

富商趙世曾一生女伴如走馬燈般，早年經常攜帶不同女士出席ball場宴會、馬場等公開活動，當中不乏年輕美女，其中在TVB節目爆出金句「有樓有高潮」的Seasun，曾獲趙世曾安排入住位於薄扶林域多利道的豪華大宅趙苑。

近日網上流傳一段疑似趙世曾拖新女友的影片，現年86歲的他風采依然。

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鮮有露面

趙世曾近年甚少公開露面，加上作為公眾人物，其生活變得愈來愈低調。僅於去年11月，二仔趙式浩39歲生日，獲爸爸、姐姐、弟弟及太太切蛋糕慶祝。趙式浩在社交平台分享全家福，見到趙世曾依然精靈，狀態極佳，完全不像快將登九的老翁。

最近有網民在銅鑼灣街頭野生捕獲一名疑似趙世曾的老翁，片中他拖實一名女伴，在商場附近前往勞斯萊斯座駕。

二人穿著紅色情侶裝，搶眼又喜慶。其身邊的女伴大約30至40歲，估計與趙世曾相差超過40歲，除了手持名牌手袋，更有一袋戰利品，相信剛在附近商場血拼完畢。

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自稱有過萬女友

趙世曾一生風流，他曾豪言聲稱自己擁有過萬名女朋友，遍佈內地、香港、美國和歐洲。

他至今未有結婚，而其三名子女趙式芝、趙式浩及趙式正，均由不同女友所生。當中長女趙式芝由女星姚煒所生，二仔趙式浩由女星盈盈（蔡珍妮）所生，而孻仔趙式正由美越混血兒Terri Holladay所生。雖然同父異母，但感情猶如親姊兄弟要好。

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