【力爭上游】Band1女校出身城大EMBA畢業　周嘉儀從公屋升呢做富貴馬主

▲ 好叻女！

前無綫新聞主播周嘉儀自2015年離開主播行業後轉戰金融界於證券公司工作，行頭愈來愈富貴，社交網晒名牌袋及富貴生活，最近更有指她榮升做馬主。周嘉儀自細於公屋長大，入讀Band1女校保祿六世書院，浸大傳理學院廣播新聞學學士畢業，加入做新聞主播，離開後再在城大進修EMBA，以及擁有加州大學柏克萊分校行政人員工商管理碩士學位，一直力爭上游。

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周嘉儀近期頻頻現身馬場，在社交網大晒馬場靚相，更帶父母往歎茶，據知周嘉儀已獲發2023/2024自購新馬進口許可證，將會成為個人馬主，要做馬主絕不簡單，首先要過兩關，第一關要由馬會一位定居香港之名譽董事、名譽遴選會員或遴選會員提名，然後申請須同時獲另一位同資格董事/會員附議，再加三位準備支持其入會申請之馬會會員，呢幾位人士就要做擔保，支持其入會申請前，必須熟悉申請人以及對其誠信感到滿意。

第二關就是錢，全費會員會籍現時之入會費為$70萬港元，賽馬會員會籍入會費就係$15萬港元，另外還要負擔得起日後的養馬支出，所以能夠成為「馬主」絕對是相當威水！

▲ 行頭十足。

畢業於Band 1女校

周嘉儀從小就用功讀書，畢業於Band 1女校保祿六世書院，該校以英文為主要教學語言，位於葵青區屬資助中學，2022年度的文憑試成績考獲本地學士課程最低入學要求達85%以上。

周嘉儀中學畢業後入讀浸大傳理學院廣播新聞系，畢業後加入TVB做新聞主播，樣子甜美的她，有新聞女神稱號，直到2015年離職轉戰金融界，在證券公司的市場拓展部工作，及後搬到荃灣豪宅，大晒Hermès、CHANEL及DIOR手袋，更有網民揶揄她「周身名牌」。

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責任編輯：陳麗薇